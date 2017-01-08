LG представила холодильник Smart InstaView с голосовым управлением и дистанционным видеонаблюдением

LG Electronics (LG) представила новый холодильник Smart InstaView™ («Смарт ИнстаВью»), оснащенный целым рядом функций, реализованных при помощи сервиса распознавания голоса Alexa Voice Service («Алекса Войс Сервис») компании Amazon. В холодильниках также применяется операционная система LG webOS.
На выставке CES® 2017 компания LG представила новую флагманскую модель холодильника Door-in-Door™ («Дверь-в-двери»
Теперь с WebOS потребители могут открыть для себя все возможности WiFi поддержки функций непосредственно на холодильнике, создавая оптимизированную и мощную систему контроля за продуктами, размещенную на передней панели двери холодильника.
Сервис распознавания голоса Alexa Voice Service от компании Amazon предоставляет доступ к интеллектуальном
Помимо сервисов компании Amazon холодильник LG Smart InstaView обладает и другими особенностями, повышающими удобство эксплуатации. Меню Smart Tag («Смарт Тэг») позволяет добавлять стикеры и ярлыки, указывающие, какие продукты хранятся в холодильнике, а также вводить срок годности каждого продукта. Холодильник будет предупреждать, когда срок годности продуктов подходит к концу. Члены семьи могут оставлять друг другу записки и списки дел, выводимые на экране холодильника. Для дистанционной проверки содержимого холодильника в нем установлена 2.0 мегапикселей панорамная камера со сверх широкоугольного объективом. Она снимает холодильник изнутри под разными углами, а изображения можно посмотреть на смартфоне. Это крайне удобная функция, позволяющая прямо в магазине проверить, что еще надо купить из продуктов.
«Благодаря сотрудничеству с компанией Amazon мы смогли существенно расширить функциональные возможности наших умных холодильников, предоставляя нашим клиентам возможность получить удовольствие как от процесса приготовления еды, так и самого ужина — отметил г-н Дахюн Сонг (Daehyun Song), Президент компании LG Home Appliance & Air Solutions. — Наш умный холодильник InstaView Door-in-Door значительно повысит удобство выполнения всех дел на кухне».
«Во многих семьях кухня — самое оживленное место в доме. К тому же именно на кухне у вас чаще всего заняты руки. Теперь мы еще больше облегчили жизнь людям, внедрив сервис голосового управления Alexa, — отметил Майк Джордж (Mike George), вице-президент компании Amazon Alexa. — В сотрудничестве с таким производителем инновационной бытовой техники, как LG, мы показываем потребителям, как сильно улучшится их жизнь благодаря модернизации одного из самых главных бытовых приборов».
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