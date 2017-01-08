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10. 01. 2017

Теперь жители Минска могут вводить данные счетчиков сразу при оплате ЖКУ через ЕРИП

Источник фото: "АиФ"

Жители Минска получили возможность вводить данные счетчиков воды сразу при оплате коммунальных услуг, без совершения дополнительных действий, включающих в себя отправления SMS, телефонные звонки или посещение узкоспециализированных сайтов.

Ввод данных в ЕРИП происходит в момент оплаты коммунальных платежей, система сама передает показания для начисления платы за коммунальные услуги и включения в извещение за текущий месяц, после чего можно совершать платеж. Оплата за ввод данных счетчиков в ЕРИП не взимается.

«Возможность передавать показания счетчиков одновременно с оплатой коммунальных платежей в ЕРИП доступна плательщикам во многих регионах Беларуси давно. Мы стремимся соответствовать постоянно растущим ожиданиям белорусских потребителей от получаемого ими сервиса и потому постарались оперативно отреагировать на сформировавшийся от минских плательщиков запрос на повышение удобства действующей процедуры оплаты.

Начиная с января 2017 года, жители Минска могут вводить данные счетчиков непосредственно в момент совершения коммунальных платежей, не совершая связанных с этим дополнительных действий», - пояснила заместитель председателя правления Небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП» Наталья Штевнина.

Инструкция по вводу данных счетчика в ЕРИП:

Выбрать «Коммун. платежи АИС Расчет-ЖКУ»

ввести номер лицевого счета, проверить ФИО плательщика, адрес, период оплаты

Иванов Иван Иванович

г. Минск, ул. Неизвестная, 3, кв. 1

Лицевой счет: 1234567890

Дата выставления требования: 10.01.2017 Период оплаты: 12.2016

На экране появится информация о предыдущих показаниях приборов учета и предложение ввести текущие показания.

ВНИМАНИЕ! В дополнительной информации, выводимой при оплате на экран/чек, предоставляется комментарий по счетчикам (счетчик 1 - горячая вода, счетчик 2 - холодная вода и т. п.).

СПРАВКА от ЕРИП:

В соответствии с п.1 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, п.3 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда от 12.06.2016 № 571 плата за жилищно-коммунальные услуги и плата за пользование жилым помещением вносится за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца на основании платежного документа, представленного плательщику жилищно-коммунальных услуг не позднее 15-го числа организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, другими организациями, осуществляющими начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, или в соответствии с договорами на поставку электроэнергии и газа.

То есть видеть информацию о предыдущих показаниях счетчиков плательщики будут по мере того, как ответственные за это организации будут её передавать в систему. Ориентир до 15 числа текущего месяца.

Для передачи показаний необходимо ввести текущее значение счетчика.

Счетчик 1 – предыдущ. знач: 25

Счетчик 1 – текущее. знач: 30

Счетчик 2 – предыдущ. знач: 15

Счетчик 2– текущее. знач: 20

Введенные показания будут учтены при начислении платы коммунальных услуг и включены в извещение за январь 2017г.

На экране будет следующая информация:

-- по показаниям (всего) 0 BYN

-- по показаниям (всего) 0 BYN

Начислено: 0 BYN

В поле

Начислено/Перерасчет: 50 BYN Сумма

отражается сумма к оплате за жилищно-коммунальные услуги текущего периода.

Для совершения платежа нажмите кнопку «Оплатить».

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