Теперь жители Минска могут вводить данные счетчиков сразу при оплате ЖКУ через ЕРИП

Жители Минска получили возможность вводить данные счетчиков воды сразу при оплате коммунальных услуг, без совершения дополнительных действий, включающих в себя отправления SMS, телефонные звонки или посещение узкоспециализированных сайтов.

Ввод данных в ЕРИП происходит в момент оплаты коммунальных платежей, система сама передает показания для начисления платы за коммунальные услуги и включения в извещение за текущий месяц, после чего можно совершать платеж. Оплата за ввод данных счетчиков в ЕРИП не взимается.

«Возможность передавать показания счетчиков одновременно с оплатой коммунальных платежей в ЕРИП доступна плательщикам во многих регионах Беларуси давно. Мы стремимся соответствовать постоянно растущим ожиданиям белорусских потребителей от получаемого ими сервиса и потому постарались оперативно отреагировать на сформировавшийся от минских плательщиков запрос на повышение удобства действующей процедуры оплаты.

Начиная с января 2017 года, жители Минска могут вводить данные счетчиков непосредственно в момент совершения коммунальных платежей, не совершая связанных с этим дополнительных действий», - пояснила заместитель председателя правления Небанковской кредитно-финансо вой организации «ЕРИП» Наталья Штевнина.

Инструкция по вводу данных счетчика в ЕРИП:

Выбрать «Коммун. платежи АИС Расчет-ЖКУ»

ввести номер лицевого счета, проверить ФИО плательщика, адрес, период оплаты

Иванов Иван Иванович

г. Минск, ул. Неизвестная, 3, кв. 1

Лицевой счет: 1234567890

Дата выставления требования: 10.01.2017 Период оплаты: 12.2016

На экране появится информация о предыдущих показаниях приборов учета и предложение ввести текущие показания.

ВНИМАНИЕ! В дополнительной информации, выводимой при оплате на экран/чек, предоставляется комментарий по счетчикам (счетчик 1 - горячая вода, счетчик 2 - холодная вода и т. п.).

СПРАВКА от ЕРИП:

В соответствии с п.1 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, п.3 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунал ьные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда от 12.06.2016 № 571 плата за жилищно-коммунал ьные услуги и плата за пользование жилым помещением вносится за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца на основании платежного документа, представленного плательщику жилищно-коммунал ьных услуг не позднее 15-го числа организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунал ьные услуги, другими организациями, осуществляющими начисление платы за жилищно-коммунал ьные услуги и платы за пользование жилым помещением, или в соответствии с договорами на поставку электроэнергии и газа.

То есть видеть информацию о предыдущих показаниях счетчиков плательщики будут по мере того, как ответственные за это организации будут её передавать в систему. Ориентир до 15 числа текущего месяца.

Для передачи показаний необходимо ввести текущее значение счетчика.

Счетчик 1 – предыдущ. знач: 25

Счетчик 1 – текущее. знач: 30

Счетчик 2 – предыдущ. знач: 15

Счетчик 2– текущее. знач: 20

Введенные показания будут учтены при начислении платы коммунальных услуг и включены в извещение за январь 2017г.

На экране будет следующая информация:

-- по показаниям (всего) 0 BYN

-- по показаниям (всего) 0 BYN

Начислено: 0 BYN

В поле

Начислено/Перера счет: 50 BYN Сумма

отражается сумма к оплате за жилищно-коммунал ьные услуги текущего периода.

Для совершения платежа нажмите кнопку «Оплатить».