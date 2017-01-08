LG представила новые беспроводные пылесосы – вертикальный и контейнерный

«Умный» инверторный мотор (Smart Inverter Motor) и система Axial Turbo Cyclone обеспечивают высокую мощность всасывания, эргономичность и повышенное удобство в эксплуатации
На выставке CES 2017, которая прошла в Лас-Вегасе компания LG Electronics (LG) представила новое поколение пылесосов премиум-класса серии CordZero™ («КордЗеро»), наиболее яркими представителями которой станут усовершенствован
Вертикальный пылесос LG CordZero: высокая мощность всасывания и эргономичность использования
Новый беспроводной вертикальный пылесос CordZero обеспечивает высокую мощность всасывания благодаря «умному» инверторному мотору Smart Inverter Motor («Смарт Инвертер мотор»), скорость вращения ротора которого в 16 раз быстрее по сравнению с двигателем самолета*, что позволяет 3D-турбовентилятор
Компактный мотор с 10-летним гарантийным сроком службы обеспечивает превосходную производительнос
В преддверии 2017 года были усовершенствован
Все эти характеристики в сочетании с отдельным настенным модулем зарядки позволяют максимально облегчить процесс уборки.
Контейнерный пылесос LG CordZero: качественная уборка без усилий
Новый пылесос CordZero с контейнером предложит пользователю целый ряд разнообразных высокотехнологич
Система предотвращения столкновений распознает препятствия с помощью фронтального сенсора и помогает избегать их. Пылесос также оснащен специальной насадкой Power Drive Nozzle («Пауэр Драйв Нозл») и сертифицированно
«Мы совместили наиболее продвинутые технологии компании LG в области производства пылесосов для того, чтобы представить вам обновленную линейку пылесосов CordZero, которая полностью изменит представление потребителей об уборке», — уверен Сонг Дахюн (Song Dae-hyun), Президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solutions. — «Новые пылесосы LG CordZero наглядно продемонстрируют наше стремление создавать бытовую технику с широчайшими возможностями, обеспечивающими пользователям качественно новый уровень удобства жизни».
*Сравнение проводилось между двигателем Rolls-Royce RB211 самолета Boeing 747 со скоростью вращения ротора 7000 об/мин и «умным» инверторным мотором со скоростью вращения 115 000 об/мин.
** Данные на основе результатов внутренних испытаний (Стандарт IEC 60312, Статья 5.11 «Эффективность фильтрации»).
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