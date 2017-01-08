LG представила новые беспроводные пылесосы – вертикальный и контейнерный

«Умный» инверторный мотор (Smart Inverter Motor) и система Axial Turbo Cyclone обеспечивают высокую мощность всасывания, эргономичность и повышенное удобство в эксплуатации

На выставке CES 2017, которая прошла в Лас-Вегасе компания LG Electronics (LG) представила новое поколение пылесосов премиум-класса серии CordZero™ («КордЗеро»), наиболее яркими представителями которой станут усовершенствован ные модели вертикального пылесоса и модели с контейнером, позволяющие вывести уборку на новый уровень благодаря технологии чистки AERO SCIENCE («АэроСайнс») от LG.

Вертикальный пылесос LG CordZero: высокая мощность всасывания и эргономичность использования

Новый беспроводной вертикальный пылесос CordZero обеспечивает высокую мощность всасывания благодаря «умному» инверторному мотору Smart Inverter Motor («Смарт Инвертер мотор»), скорость вращения ротора которого в 16 раз быстрее по сравнению с двигателем самолета*, что позволяет 3D-турбовентилятор у генерировать мощный воздушный поток.

Компактный мотор с 10-летним гарантийным сроком службы обеспечивает превосходную производительнос ть и долговечность использования, направляя мощность напрямую на щетку через специальную силовую насадку Power Drive Nozzle («Пауэр драйв нозл»). Кроме того, технология Axial Turbo Cyclone («Эксиэл Турбо Циклон») при помощи инверторного мотора генерирует мощные вихревые потоки, позволяя более эффективно захватывать мелкие частицы пыли. В высокотехнологич ной 5-ступенчатой системе фильтрации используется фильтр HEPA 13, который удерживает большую часть собранной пыли, не допуская ее обратного попадания в воздух. В дополнение, два съемных литий-ионных аккумулятора Dual PowerPack («Дуал Пауэр Пэк») обеспечивают продолжительную качественную уборку без необходимости дополнительной зарядки.

В преддверии 2017 года были усовершенствован ы эргономические характеристики пылесоса CordZero от LG. Теперь он оснащен телескопической рукояткой, которую можно с легкостью отрегулировать по высоте, чтобы дотянуться до всех углов потолка. А технология защиты от запутывания предотвращает наматывание волос и шерсти на щетку.

Все эти характеристики в сочетании с отдельным настенным модулем зарядки позволяют максимально облегчить процесс уборки.

Контейнерный пылесос LG CordZero: качественная уборка без усилий

Новый пылесос CordZero с контейнером предложит пользователю целый ряд разнообразных высокотехнологич ных функций, обеспечивающих особое удобство при его использовании. «Умный» инверторный мотор усиливает воздушный поток при помощи Axial Turbo Cyclone («Эксиэл Турбо Циклон») и способствует поддержанию постоянно высокой мощности всасывания благодаря литий-ионному аккумулятору PowerPack 72В («Пауэр Пэк»). Продвинутая технология RoboSense («Робосенс») 2.0 от LG позволяет пылесосу автоматически следовать за пользователем, избавляя последнего от необходимости тянуть его за собой или прикладывать дополнительные усилия.

Система предотвращения столкновений распознает препятствия с помощью фронтального сенсора и помогает избегать их. Пылесос также оснащен специальной насадкой Power Drive Nozzle («Пауэр Драйв Нозл») и сертифицированно й в США эргономичной ручкой Opti-balanced Handle™ («Опти-бэлэнсд Хендл»), разработанной для улучшения контроля движений и повышения простоты использования путем снижения нагрузки на кисть и предплечье пользователя. Кроме того, 7-ступенчатая система фильтрации нового пылесоса CordZero с фильтром HEPA 14 позволяет собрать даже микропыль и аллергены, которые могли бы пропустить другие пылесосы**.

«Мы совместили наиболее продвинутые технологии компании LG в области производства пылесосов для того, чтобы представить вам обновленную линейку пылесосов CordZero, которая полностью изменит представление потребителей об уборке», — уверен Сонг Дахюн (Song Dae-hyun), Президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solutions. — «Новые пылесосы LG CordZero наглядно продемонстрируют наше стремление создавать бытовую технику с широчайшими возможностями, обеспечивающими пользователям качественно новый уровень удобства жизни».

* Сравнение проводилось между двигателем Rolls - Royce RB 211 самолета Boeing 747 со скоростью вращения ротора 7000 об/мин и «умным» инверторным мотором со скоростью вращения 115 000 об/мин.