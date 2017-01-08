ФИФА увеличила число команд-участниц чемпионата мира по футболу до 48

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение об увеличении количества команд-участниц чемпионата мира с 32 до 48. Об этом сообщает 10 января Twitter организации. Новый формат будет опробован на турнире 2026 года.
Команды разделят на 16 групп, в каждой из них будет по три сборных. По два лучших коллектива из группы выйдут в плей-офф, пишет Lenta.ru.
В понедельник, 9 января, СМИ анонсировали расширение количества участников мундиаля. Сообщалось, что от Европы в турнире выступят 16 сборных, квота Африки составит 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии — 8,5, Южной Америки — 6,5, Северной и Центральной Америки — 6,5, Океании — одна команда.
Место проведения чемпионата мира 2026 года пока не определено. На право принять соревнования претендуют две группы стран, предоставившие совместные заявки: Индия и Китай, а также Эквадор, Боливия, Перу и Парагвай. Также провести мировое первенство хотят Канада и Новая Зеландия.
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