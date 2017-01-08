Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.

"Наши соответствующие службы находятся в постоянной, ежедневной координации, в том числе и в рамках Союзного государства, поэтому здесь никаких сомнений быть не должно", - цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Беларусь должна была отстроить процесс безвиза таким образом, чтобы иностранные граждане не проецировали его уже на границу с Россией, хотя и существует Союзное государство РБ и РФ.

Читайте также: Россия откроет на границе с Беларусью международный пункт пропуска