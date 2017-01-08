Госорганы ответили на вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.

Покинуть Беларусь "безвизовые" туристы смогут только через аэропорт MSQ

Первое время безвизовый режим будет касаться только тех туристов, которые прилетают в Беларусь через Национальный аэропорт Минск (MSQ). При этом покинуть страну они смогут также только через этот аэропорт. Других аэропортов и наземных пунктов пропуска указ не касается.

Регистрация в Беларуси "безвизовым" туристам не нужна

Пятидневный срок пребывания в Беларуси иностранцев без визы выбран не случайно. Именно в течение 5 дней иностранец, приехавший в Беларусь, должен зарегистрироваться в органах внутренних дел. Поэтому "безвизовым" иностранцам, которые будут посещать Беларусь по указу №8, регистрацию оформлять не нужно. Для безвизового въезда достаточно иметь при себе паспорт и медицинскую страховку (ее можно оформить в аэропорту по прилету либо достаточно международной страховки, которая действует "на весь мир").

Число безвизовых 5-дневных поездок в Беларусь не ограничено

Ограничений на количество поездок в Беларусь для иностранцев после введения пятидневного безвизового режима нет. "Иностранец может воспользоваться этой возможностью столько раз, сколько захочет посетить нашу красивую страну - при соблюдении установленного порядка", - проинформировал, в частности, Олег Ляшук.

За нарушение безвизового режима будут штрафовать

Если иностранец, посещающий Беларусь без визы, продлит свое пребывание на срок более 5 дней (учет будет вестись по штампу в паспорте) по уважительной причине, например болезни, штрафные санкции к нему применяться не будут. Если человек задержится умышленно, то ему грозит предупреждение или штраф в размере до двадцати базовых величин (на 10 января это до 46 рублей или 22 евро) с депортацией или без депортации (такая ответственность предусмотрена статьей 23.55 КоАП Беларуси).

В Россию "безвизовые" туристы улететь или уехать не смогут

Туристам, которые прилетят в Беларусь без визы, безвизовый въезд в Россию закрыт. Также не получится возпользоваться безвизовым режимом, прилетая в минский аэропорт из России. Это связано с тем, что рейсы в/из России являются внутренними и пограничный контроль на них не осуществляется, а безвизовый режим касается только международных авиарейсов. Если, например, человек улетит из Минска, например, в Москву, то его отправят обратно как нарушителя. Нарушением визового режима будет считаться и попытка уехать в Россию на поезде, автобусе или автомобиле. Не путать безвизовый въезд в Беларусь и в Россию призвали 10 января и в администрации президента РФ.

Указ президента №8 от 9 января вступит в силу через месяц после его официального опубликования. Пока что он официально не опубликован, но это произойдет в ближайшие дни.

По материалам TUT.by