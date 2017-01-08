Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет

Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.

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"Иностранец может воспользоваться этой возможностью столько раз, сколько захочет посетить нашу красивую страну - при соблюдении установленного порядка", - сказал он, передает БелТА.

В свою очередь представитель МИД Игорь Фисенко сообщил, что министерство не исключает расширения списка стран, гражданам которых не будет нужна виза для краткосрочной поездки в Беларусь.