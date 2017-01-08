Huawei подвела итоги 2016 года: производственный рост и успех в Европе

В конце прошлой недели потребительская бизнес-группы Huawei – Huawei Consumer Business Group (CBG) – обнародовала предварительные финансовые результаты 2016 года. Ожидается, что прибыль группы вырастет пятый год подряд и составит 178 миллиардов юаней, что на 42% больше показателя предыдущего года. За 2016 год компания отгрузила потребителям 139 миллионов смартфонов, на 29% превысив результат 2015 года, при этом, согласно IDC, общемировой рынок смартфонов вырос в 2016 году лишь на 0,6%, что свидетельствует об опережающих темпах роста компании.

«Несмотря на сложную ситуацию в мире, наша компания продолжает расти, опережая рынок, — сказал Ричард Ю, СЕО Huawei CBG. — Наш успех стал результатом выбора правильной стратегии бизнеса, ориентированной на клиентов и инновации. В рамках данной стратеги мы стремимся к созданию премиального бренда, усиливаем глобальные маркетинговые каналы и повышаем качество сервиса. В 2017 году мы будем фокусироваться на усилении цепочек поставок, каналов сбыта, исследований и разработок, сервисов и других направлений, необходимых для ускорения развития, повышения эффективности принятия и реализации решений, будем последовательно продвигать стратегию интернационализа ции и проактивно развивать перспективные точки роста».

Фокус на значимые инновации и технологическое лидерство

В то время как глобальный рынок смартфонов замедляется и испытывает нехватку действительно инновационных решений, Huawei CBG строит свой успех на выдающихся продуктах, в числе лидеров осваивает новейшие технологические тренды и использует открытия и разработки своих инженеров в ключевых направлениях. В 2016 году Huawei CBG фокусировалась на продвижении значимых инноваций и совершила технологические прорывы в области операционных систем, значительно улучшив основанный на Android пользовательский фирменный интерфейс EMUI, усовершенствовал а технологии двойных камер и искусственного интеллекта и продвинулась в целом ряде других направлений.

Долгие годы пользователей устройств на ОС Android беспокоила проблема потери производительнос ти с течением времени. Чтобы устранить эту проблему, команда разработчиков ПО Huawei провела глубокую оптимизацию операционной системы. В результате Huawei представила EMUI 5.0 — глубоко интегрированный с чипсетом Kirin интерфейс, содержащий в себе 20 запатентованных технологий и позволяющий получить максимальную отдачу от комбинации программного и аппаратного обеспечения Huawei. Высоко оптимизированное распределение ресурсов, контролируемое самообучающейся системой, и дополнительная оптимизация системных приложений Android, реализованные в новом интерфейсе, полностью решают проблему потери производительнос ти при длительной работе, и позволяют пользователям в полной мере насладиться возможностями Android.

Совместно с компанией Leica в 2016 году Huawei разработала два поколения двойных фотокамер, став лидером нового тренда в мобильной фотографии и установив новый эталон качества мобильной съемки, что значительно повысило популярность моделей Huawei P9 и Mate 9. В сентябре 2016 года Huawei совместно с Leica объявили об открытии лаборатории инноваций имени Макса Берека (Max Berek Innovation Lab) В будущем в этой лаборатории будут проводиться совместные исследования в области оптических систем, алгоритмов обработки изображений, виртуальной и дополненной реальности.

В сфере искусственного разума Huawei концентрирует усилия на интеллектуальном восприятии, когнитивном и вычислительном интеллекте, и уже создала систему искусственного интеллекта, основанную на связке программного обеспечения, ресурсах мобильного устройства и облачного сервиса. Не менее важные технологические прорывы были сделаны компанией в таких сферах, как алгоритмы сенсоров, компьютерное зрение, поисковые машины, семантический анализ, а также уже представленный ситуационный интеллект, способный предлагать пользователям подходящие сервисы в различных сценариях. Huawei запустила также десктопную поисковую функцию, позволяющую получать больше результатов в более короткий промежуток времени и с более высокой точностью.

Именно благодаря этим технологическим новшествам флагманские смартфоны P9, Mate 9 и Honor 8 были высоко оценены пользователями по всему миру. Смартфоны P9 и P9 Plus стали первой флагманской моделью Huawei, продажи которой превысили 10 миллионов штук. Уже вскоре после начала продаж Mate 9 в ноябре 2016 года магазины начали испытывать дефицит этих смартфонов, продажи устройства превысили показатели предыдущей модели Mate 8 на 50% за аналогичный период. Флагманский смартфон линейки Honor — Honor Magic, — демонстрирующий достижения компании в направлении создания интеллектуальног о смартфона будущего, тоже оказался популярен среди пользователей.

В то же время облачная экосистема Huawei, ориентированная на лучший сервис, уже обретает форму в Китае, предлагая разработчикам глобальные возможности для бизнеса и создавая открытую и прозрачную экосистему приложений. Сегодня облачные сервисы Huawei CBG используются уже более 200 миллионами мобильных пользователей и более 220 000 зарегистрированн ых разработчиков. Суммарное партнерское вознаграждение в 2016 году превысило 2,8 миллиарда юаней.

Взаимно дополняющие каналы и сервисы для создания глобального премиального бренда

Разрабатывая линейку премиальных смартфонов 2016 года, Huawei одновременно инвестировала и в создание глобальных маркетинговых каналов и сервисной инфраструктуры, чтобы наилучшим образом удовлетворять потребности пользователей и укреплять позитивное восприятие бренда во всем мире.

В частности, Huawei построила 5 глобальных сервисных центров для предпродажного и послепродажного обслуживания, которые отвечают за поддержку по горячей линии пользователей из 105 стран. Было создано более 460 сервисных центров в 45 странах мира. В результате, согласно исследованию IPSOS, Huawei вышла на первое место по уровню удовлетворенност и пользователей сервисными центрами в Китае, Польше, Мексике, Египте и многих других странах.

Была оптимизирована и система сопровождения жизненного цикла устройств Huawei, облачные сервисы помогают в предпродажном и послепродажном обслуживании клиентов. Это позволило компании обеспечивать пользователей по всему миру безопасными и качественными сервисными приложениями. В настоящее время магазин приложений Huawei позволил пользователям устновить более 45 миллионов приложений и имеет лучшую в отрасли систему безопасности с 4-х уровневым механизмом защиты, включающим верификацию разработчиков, системное тестирование приложений, человеческий контроль и систему отзывов пользователей. В 2016 году система обработала более 240 000 подозрительных приложений. Huawei работает над переносом облачных сервисов и за пределы Китая. Совсем недавно Huawei успешно запустил онлайн-магазин тем и обложек экрана блокировки в 170 странах мира. Это способствовало диверсификации зарубежного бизнеса и глобальному расширению базовых облачных сервисов Huawei.

В прошедшем году Huawei значительно увеличил емкость каналов открытого рынка, благодаря чему его доля выросла до 71%, на 13% по сравнению с 2015 годом. Глобальная розничная сеть Huawei включает теперь более 70 000 магазинов. Налажены долгосрочные партнерские отношения с сотнями дистрибуторов и розничными продавцами во всем мире.

Воплощая стратегию развития бренда в 2016 году, Huawei направляла немалые усилия на реализацию глобальных маркетинговых программ мирового класса по различным направлениям, включая дизайн, моду, развлечения, спорт и другие сферы, эмоционально привлекательные для целевой аудитории бренда. Всемирно известный футболист Лионель Месси стал послом Huawei, а голливудские звезды Генри Кавилл и Скарлетт Йоханссон — лицами рекламной кампании флагмана Huawei P9. Помимо этого, Huawei сотрудничает с международной премиальной фэшн-платформой VOGUE и другими мероприятиями в рамках мировой недели моды.

Высокая ценность бренда Huawei неоднократно признавалась ведущими мировыми экспертами. В 2016 году бренд вновь вошел в список Top 100 Global Brands, публикуемый агентством Interbrand, и занял в нем 72-е место. Кроме этого, бренд занял 50-ю строчку в рейтинге BrandZ Top 100.

Согласно исследованию IPSOS, глобальная узнаваемость бренда Huawei возросла за год с 76 до 81%. Примечательно, что за пределами Китая количество пользователей, рассматривающих и предпочитающих продукцию бренда Huawei, возросли на 66,7% и 100% соответственно. Изящный дизайн, стиль и инновационность – ключевые слова, которые пользователи за пределами Китая ассоциируют со смартфонами Huawei. Исследование также показало, что 31% пользователей смартфонов Huawei за пределами Китая относятся к 30% наиболее обеспеченных граждан в своих странах.

Huawei CBG вышла на европейский рынок премиальных смартфонов и добилась устойчивого сбалансированног о развития в глобальном масштабе

В дополнение к укреплению технологического лидерства и глобальной популяризации бренда в 2016 году Huawei CBG вышла на европейский рынок премиальных смартфонов и добилась стабильного сбалансированног о роста во многих странах по всему миру. Отгрузки смартфонов за пределы Китая сравнялись с продажами внутри страны, а в сегменте устройств средней и высокой ценовой категории выросли на 36%.

Согласно данным, опубликованным агентством GFK в октябре 2016 года, доля Huawei на глобальном мировом рынке смартфонов возросла до 11,3%.

В Европе Huawei CBG добилась огромных успехов в премиальном сегменте благодаря популярности моделей P9 и P9 Plus. Данные GFK свидетельствуют о том, что на текущий момент Huawei занимает более 15% рынка в 33 странах и более 20% в 18 странах, половина из которых — европейские. В Северо-Восточной и Западной Европе доля Huawei составляет 15 и 10% соответственно. В частности, в ряде североевропейски х стран Huawei удерживает доминирующее положение, а в Соединенном Королевстве, Франции, Германии и в ряде других ключевых рынков демонстрирует значительный рост.

Рыночная доля Huawei в Китае впервые превысила 20% в ноябре 2016 года, в основном за счет премиального сегмента смартфонов в ценовом диапазоне 500-600 долларов. В Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке компании Huawei удалось получить около 15% доли рынка.

Помимо производства смартфонов, в 2016 году компания проактивно развивалась в таких сегментах, как ПК и планшеты, носимые устройства, оборудование для умного дома и интернет автомобилей (IoV). Многие инновационные продукты, среди которых гибридный ноутбук-планшет MateBook, также получили позитивную оценку потребителей. Несмотря на ряд негативных факторов, в 2016 году у Huawei значительно выросло число отгрузок планшетов, показав особенно хорошие результаты как в B2B, так и в B2C. Суммарное количество отгруженных планшетов превысило 10 миллионов штук, что на 90% больше, чем в предыдущем году.

Эко-платформа для умного дома на базе HiLink была адаптирована лидирующими производителями традиционной бытовой техники, среди которых Haier и Gree.

Создавая инновации для автомобильной отрасли, Huawei привлек в качестве партнеров международные бренды первого уровня, среди которых Audi и Volkswagen.

В 2017 году Huawei CBG будет продолжать отвечать запросам потребителей, разрабатывая ориентированные на людей устройства и сервисы, и фокусируясь на развитии каналов, розницы, бренда, маркетинга и сервисов, чтобы усилить фундамент своего бизнеса, ускорить оперативную деятельность и повысить уровень обслуживания клиентов. Huawei и дальше будет стремиться к инновационным прорывам, способным изменить жизнь людей, сделав ее более комфортной и безопасной за счет использования потенциала цифровых технологий. Опираясь на свои ключевые компетенции, компания намерена приближать будущее, в котором станет ведущим культурным и технологическим брендом мира.