Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси

В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.

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В указе говорится, что он вступает в силу через месяц после официального опубликования. Таким образом граждане государств из списка смогут въехать в Беларусь без визы уже начиная с 11 февраля.

Перечень государств, на граждан которых распространяется действие указа о 5-дневном безвизе:

1. Австралия.

2. Австрийская Республика.

3. Республика Албания.

4. Княжество Андорра.

5. Антигуа и Барбуда.

6. Аргентинская Республика.

7. Барбадос.

8. Королевство Бахрейн.

9. Королевство Бельгия.

10. Республика Болгария.

11. Босния и Герцеговина.

12. Федеративная Республика Бразилия.

13. Республика Вануату.

14. Государство-город Ватикан.

15. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

16. Венгрия.

17. Социалистическая Республика Вьетнам*.

18. Республика Гаити*.

19. Исламская Республика Гамбия*.

20. Федеративная Республика Германия.

21. Республика Гондурас*.

22. Гонконг (Сянган) – специальный административный район Китайской Народной Республики**.

23. Греческая Республика.

24. Королевство Дания.

25. Содружество Доминики.

26. Республика Индия*.

27. Республика Индонезия.

28. Ирландия.

29. Республика Исландия.

30. Королевство Испания.

31. Итальянская Республика.

32. Канада.

33. Республика Кипр.

34. Китайская Народная Республика*.

35. Республика Корея.

36. Государство Кувейт.

37. Латвийская Республика***.

38. Ливанская Республика*.

39. Литовская Республика.

40. Княжество Лихтенштейн.

41. Великое Герцогство Люксембург.

42. Макао (Аомынь) – специальный административный район Китайской Народной Республики**.

43. Республика Македония.

44. Малайзия.

45. Республика Мальта.

46. Мальтийский Орден**.

47. Мексиканские Соединенные Штаты.

48. Федеративные Штаты Микронезии.

49. Княжество Монако.

50. Республика Намибия*.

51. Королевство Нидерландов.

52. Республика Никарагуа.

53. Новая Зеландия.

54. Королевство Норвегия.

55. Султанат Оман.

56. Республика Панама.

57. Республика Перу.

58. Республика Польша.

59. Португальская Республика.

60. Румыния.

61. Независимое Государство Самоа*.

62. Республика Сан-Марино.

63. Королевство Саудовская Аравия.

64. Республика Сейшелы.

65. Сент-Винсент и Гренадины.

66. Республика Сингапур.

67. Словацкая Республика.

68. Республика Словения.

69. Соединенные Штаты Америки.

70. Восточная Республика Уругвай.

71. Финляндская Республика.

72. Французская Республика.

73. Республика Хорватия.

74. Чешская Республика.

75. Республика Чили.

76. Швейцарская Конфедерация.

77. Королевство Швеция.

78. Республика Эль-Сальвадор.

79. Эстонская Республика****.

80. Япония.

*необходимо наличие в действительном документе действующей многократной шенгенской визы и отметки о въезде на территорию Шенгенской зоны

**не является государством

*** в том числе лица, имеющие статус негражданина Латвийской Республики

****в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике