МВД Беларуси прокомментировало исчезновение 24 студентов из Бангладеш

Исчезнувшие из Белорусского государственного экономического университета 24 студента из Бангладеш оказались нелегальными мигрантами. Их обнаружили в России, на границе с Украиной, некоторые уехали в Евросоюз, сообщил 10 января начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

смотрите также 24 студента из Бангладеш сбежали из минского вуза

В настоящее время правоохранительные органы Беларуси вместе с миграционными службами России и ЕС проводят проверку по факту нелегальной миграции, обобщаются сведения о пропавших студентах, выявляются каналы нелегальной миграции, которыми воспользовались беглецы, рассказал представитель МВД.

По словам Алексея Бегуна, это уже не первая попытка нелегальной миграции через Беларусь с использованием студенческих каналов за последние годы, поэтому необходимо сделать выводы по поводу либерализации процедуры приглашения граждан из стран повышенного миграционного риска.

24 студента из Бангладеш, о пропаже которых стало известно накануне, обучались на факультете довузовского образования БГЭУ.