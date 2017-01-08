Банк ВТБ и Visa предоставляют держателям карт Visa особые предложения для шопинга в Дубае

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и международная платежная система Visa International предоставляют держателям платежных карт Visa особые условия и привилегии при оплате товаров и услуг в рамках Фестиваля шопинга в Дубае. Эксклюзивные предложения уже доступны для всех держателей карточек Visa и будут действовать до 28.01.2017 включительно.
Подробности и ссылка для регистрации на сайте www.visamiddleeast.com/dsf
Также в период с 1 по 28 января 2017 года действует специальное предложение от сети отелей Jumeirah в Дубае – до -25% на размещение при оплате карточкой Visa от банка ВТБ. Подробности на сайте http://www.jumeirah.com/en/
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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