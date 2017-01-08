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11. 01. 2017

Банк ВТБ и Visa предоставляют держателям карт Visa особые предложения для шопинга в Дубае

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и международная платежная система Visa International предоставляют держателям платежных карт Visa особые условия и привилегии при оплате товаров и услуг в рамках Фестиваля шопинга в Дубае. Эксклюзивные предложения уже доступны для всех держателей карточек Visa и будут действовать до 28.01.2017 включительно.

Подробности и ссылка для регистрации на сайте www.visamiddleeast.com/dsf

Также в период с 1 по 28 января 2017 года действует специальное предложение от сети отелей Jumeirah в Дубае – до -25% на размещение при оплате карточкой Visa от банка ВТБ. Подробности на сайте http://www.jumeirah.com/en/offers/visaoffers/visawinter/

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Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

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