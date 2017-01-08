В России открыли 40 нефтегазовых месторождений

В России в 2016 году было открыто 40 нефтегазовых месторождений и 60 месторождений твердых полезных ископаемых. Об этом сообщил глава Минприроды Сергей Донской, передает Интерфакс.

"По предварительным данным, за 2016 год открыто 40 месторождений углеводородов. Средняя оценка величины месторождения (по сумме категорий С1+С2) составляет по извлекаемым запасам нефти 1,7 млн т, по газу – 14,5 млрд кубометров", – сказал чиновник.

Донской уточнил, что наиболее крупные месторождения: нефтяное Нерцетинское, расположенное в Ненецком автономном округе, оценивается по извлекаемым запасам нефти в 17,4 млн тонн; и нефтегазоконденсатное Верхнеичерское, расположенное в Иркутской области, с извлекаемыми запасами нефти 11,4 млн т, газа – 52,6 млрд кубометров.

По предварительным данным, прирост запасов жидких углеводородов (нефть + конденсат) должен составить 575 млн т, по газу (свободный + газ газовых шапок) – 702 млрд кубометров.

"По твердым полезным ископаемым в 2016 году открыты около 60 месторождений, при этом больше половины из них – мелкие россыпи золота", – сказал Донской.

Осенью 2016 года в США обнаружили крупнейшее месторождение сланцевой нефти Wolfcamp. Его запасы месторождения оцениваются в 20 млрд баррелей нефти, 0,4 трлн кубометров природного газа и 1,6 млрд баррелей газового конденсата.

Источник: korrespondent.net