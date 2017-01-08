Белорусы вышли на седьмое место среди грузовиков на «Дакаре»

Сразу два белорусских экипажа завершили восьмой этап ралли-рейда «Дакар-2017» в первой десятке, а МАЗ Александра Василевского даже поднялся на седьмое место в общем зачете. Об этом Телеграфу сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

Восьмой ралли-заезд представлял собой двойное испытание для гонщиков – вслед за горными отрезками им пришлось пересечь русла реки и участок с дюнами. Сложность представляла и залитая водой трасса в результате нахлынувших на регион ливней. Вместе с тем организаторы решили не рисковать жизнями гонщиков и вновь сократили спецучасток почти вдвое.



Экипаж под управлением Сергея Вязовича финишировал шестым, потратив на спецучастке два с лишним часа. Лучшее время показал голландец Мартин ван ден Бринк на Renault, который опередил белорусов примерно на 6 минут. Позади него разместился выступающий на грузовике Iveco аргентинский гонщик Федерико Виллагра, следом идут камазовцы Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. При этом два других российских экипажа – Айрата Мардеева и Антона Шибалова – столкнулись с проблемами на трассе и отстали от победителя заезда примерно на два часа.



В общем зачете Сергей Вязович находится на 16-м место. Лидер гонки вновь сменился – им стал Дмитрий Сотников, который выигрывает у лидера белорусской команды 3 часа 26 минут. Второе место занимает Эдуард Николаев, третье – голландец Жерар де Рой.



Удачным оказался восьмой этап и для Александра Василевского, который, несмотря на прокол колеса, закончил его на 10-й строчке. Его время – 2 часа 4 минуты, а отставание от победителя заезда – 9 минут. В генеральной классификации белорусский экипаж переместился на седьмое место и теперь проигрывает лидеру гонки 1 час 42 минуты.



Для Алексея Вишневского ралли-заезд прошел менее успешно: из-за проблем с топливной системой он проехал спецучасток за 2 часа 55 минут – на час дольше, чем победитель заезда. В то же время в турнирной таблице экипаж остается на 20-м месте, отставая от российского гонщика на 5 часов 42 минуты.



«Мы довольны результатами: Александр Василевский уверенно вошел в первую десятку, и теперь наша задача – сохранить и по возможности улучшить его позицию. К сожалению, организаторы отменяют этапы и сокращают спецучастки. С одной стороны, это вопросы безопасности, которые превыше всего, с другой – все готовились к серьезным испытаниям и спартанским условиям. Если появится возможность, мы будет всеми силами сокращать отставание от лидеров», – подчеркнул руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.



Девятый этап, который должен был пройти между аргентинскими городами Сальта и Чилесито, отменен из соображений безопасности. Проливные дожди привели к серьезным оползням, которые уже помешали командам добраться до бивуака в Сальте. На ведущей в город дороге обвалилась горная порода, в результате чего организаторам пришлось искать объездные пути.



Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км, среди испытаний – изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.