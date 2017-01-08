life:) заявляет о высоком уровне качества голосовой связи в своей сети

Согласно результатам драйв-теста, проводимого компанией DMTel, life:) лидирует по 3 ключевым показателям в сравнительной оценке характеристик качества голосового сервиса.

Качество голосовой связи оценивалось по таким критериям, как доступность, время установки соединения, непрерывность и качество передачи речи.

life:) MTS Velcom Telephony Service Non-Accessibilit y, % 0,60 1,82 1,31 Average Telephony Setup Time, s 7,76 14,63 9,01 Cut-off Call Ratio,% 0,18 0,45 0,67 Telephony Speech Quality on Sample Basis 3,85 4,13 4,21 Telephony Speech Quality on Sample Basis < 2.7, % 7,91 1,78 1,13

Итоговая сравнительная таблица значений основных показателей качества голосового сервиса (Источник: «Отчет по результатам проведения драйв-теста и сравнительной оценки качества основных сервисов и радиопокрытия в сетях GSM/WCDMA/LTE операторов УП «Велком», СООО «Мобильные ТелеСистемы» и ЗАО «БеСТ», стр. 19).

Драйв-тест проведен специалистами DMTel с использованием современного измерительного оборудования Nemo Invex II и программного обеспечения Nemo Analyze, при этом в отчете компании, указывалось, что сценарии тестов были максимально приближены к реально возможным действиям абонентов мобильной связи.

«Качество голосовых услуг зависит от многих факторов, влияющих на восприятие абонентом оказываемых сервисов. В рамках проводимого сравнительного теста использовалось 4 ключевых показателя эффективности, в то же время для более детального анализа операторы могут использовать гораздо больший перечень параметров. Результаты тестирования показали высокий уровень качества голосовых услуг у всех мобильных операторов. Однако стоит отметить, что по 3 из 4 ключевых показателей life:) впереди. Высокий уровень качества услуг, оказываемых операторами мобильной связи, говорит о серьезной конкуренции на рынке телекоммуникаций , что побуждает операторов занимать активную позицию как с точки зрения внедрения новых услуг, так и формирования новых тарифных предложений по существующим услугам. life:) наравне с одним из лидеров на рыке продолжает развитие услуг LTE (4G), в ближайшее время расширение сети будет осуществлено не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Также мы сохраняем свою позицию наиболее доступных тарифных предложений на все телекоммуникацио нные услуги», ⎼ прокомментировал результаты заместитель генерального директора ЗАО «БеСТ» Игорь Сосонкин.

Независимое исследование проводилось в странах СНГ и Грузии по собственной инициативе компании DMTel в июне-июле 2016 года. Главной целью тестирования стала объективная оценка реальных технических возможностей сетей мобильной связи и сравнение относительных позиций операторов на маршруте драйв-теста с учетом всех современных технологий и функций, реализованных в сети каждого оператора в период выполнения работ.

Также в отчете DMTel говорится, что представленные результаты отражают позиции операторов локально, на конкретном участке драйв-теста в период выполнения работ и не распространяются на сети в целом.