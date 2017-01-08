life:) заявляет о высоком уровне качества голосовой связи в своей сети

Согласно результатам драйв-теста, проводимого компанией DMTel, life:) лидирует по 3 ключевым показателям в сравнительной оценке характеристик качества голосового сервиса.
Качество голосовой связи оценивалось по таким критериям, как доступность, время установки соединения, непрерывность и качество передачи речи.
|
|
life:)
|
MTS
|
Velcom
|
Telephony Service Non-Accessibilit
|
0,60
|
1,82
|
1,31
|
Average Telephony Setup Time, s
|
7,76
|
14,63
|
9,01
|
Cut-off Call Ratio,%
|
0,18
|
0,45
|
0,67
|
Telephony Speech Quality on Sample Basis
|
3,85
|
4,13
|
4,21
|
Telephony Speech Quality on Sample Basis < 2.7, %
|
7,91
|
1,78
|
1,13
Итоговая сравнительная таблица значений основных показателей качества голосового сервиса (Источник: «Отчет по результатам проведения драйв-теста и сравнительной оценки качества основных сервисов и радиопокрытия в сетях GSM/WCDMA/LTE операторов УП «Велком», СООО «Мобильные ТелеСистемы» и ЗАО «БеСТ», стр. 19).
Драйв-тест проведен специалистами DMTel с использованием современного измерительного оборудования Nemo Invex II и программного обеспечения Nemo Analyze, при этом в отчете компании, указывалось, что сценарии тестов были максимально приближены к реально возможным действиям абонентов мобильной связи.
«Качество голосовых услуг зависит от многих факторов, влияющих на восприятие абонентом оказываемых сервисов. В рамках проводимого сравнительного теста использовалось 4 ключевых показателя эффективности, в то же время для более детального анализа операторы могут использовать гораздо больший перечень параметров. Результаты тестирования показали высокий уровень качества голосовых услуг у всех мобильных операторов. Однако стоит отметить, что по 3 из 4 ключевых показателей life:) впереди. Высокий уровень качества услуг, оказываемых операторами мобильной связи, говорит о серьезной конкуренции на рынке телекоммуникаций
Независимое исследование проводилось в странах СНГ и Грузии по собственной инициативе компании DMTel в июне-июле 2016 года. Главной целью тестирования стала объективная оценка реальных технических возможностей сетей мобильной связи и сравнение относительных позиций операторов на маршруте драйв-теста с учетом всех современных технологий и функций, реализованных в сети каждого оператора в период выполнения работ.
Также в отчете DMTel говорится, что представленные результаты отражают позиции операторов локально, на конкретном участке драйв-теста в период выполнения работ и не распространяются на сети в целом.
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Отмена виз в Беларусь
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
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Отмена виз в Беларусь
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
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