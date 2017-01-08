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11. 01. 2017

Мингорисполком подтвердил проблемы с фундаментом "Газпром центра"

Строительство "Газпром центра" в Минске Источник фото: TUT.by

Заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Николай Бутрим в среду, 11 января, подтвердил факт консервации строительства "Газпром центра" в Минске с 22 декабря. По его словам, решение принято из-за обнаружения проблем с фундаментом главного здания – небоскреба.

Николай Бутрим пояснил, что сейчас по высотной части комплекса производятся новые расчеты, потому что при запланированной высоте в 189 метров здание со временем будет проседать. Выходов из сложившейся ситуации чиновник видит два: укрепление фундамента или снижение количества этажей здания.

В свою очередь технический директор петербургского ООО "Геоизол", которое занималось монтажом свай "Газпром центра", Максим Зайцев заявил, что его предприятие выполнило свою работу без нарушений технологии, а проблемы возникли из-за пока не известных просчетов, "возможно, с составом бетонной смеси".

Он пояснил, что о нарушении технологии можно было бы говорить в случае проблем с одной-двумя сваями, а проблемы возникли со всеми.

Сейчас к изучению ситуации с "Газпром центром" подключились белорусский Институт БелНИИС и "Геореконструкция" (Россия).

"Газпром центр" начали строить в Минске на месте снесенного автовокзала "Московский" в 2015 году. Ранее высказывались предположения, что приостановка строительства связана с нежеланием Беларуси выплатить накопившийся за 2016 год долг за российский газ, достигший уже 400 млн долларов. Окончание строительства было запланировано на 2018 год.

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