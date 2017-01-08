Беларусь вживую услышит музыку легендарных Джона Уильямса, Ганс Циммера и Эннио Морриконе

В Минске пройдет концерт живой музыки известнейших современных кинокомпозиторов в исполнении симфонического оркестра Lords of the Sound и в сопровождении хоровой капеллы имени Чубинского.

Всемирно известные хиты композиторов JOHN WILLIAMS, HANS ZIMMER и ENNIO MORRICONE можно будет услышать 9 апреля в Концертном зале «Минск».

Мало кто знает, что большинство известнейших саундтреков современности написаны одними и те ми же людьми. Настоящим киноманам известны их имена, но даже простые обыватели наверняка по первым нотам узнают большинство композиций, вышедших из-под их «пера».

Речь идет о таких гигантах музыкальной и киноиндустрии, как Эннио Морриконе, Джон Уильямс и Ганс Циммер.

Джон Уильямс наверняка знаком всем гикам как автор того самого Имперского Марша из Звездных Воин. Он творит на протяжении уже 60 лет и за это время был 49 раз номинирован на Оскар и получил 5 статуэток, не говоря уже о двух десятках Грэмми и бесчисленном множество других наград. Помимо Звездных Воин он является автором саундтреков к Гарри Поттеру и еще более чем двум сотням фильмов.

Ганс Циммер – инноватор в сфере саундтреков и создатель во всех смыслах космического музыкального сопровождения к фильму Интерстеллар. Циммер известен своей многогранностью. Из-под его музыкального пера выходили и трогательные композиции для мультфильма Король Лев (который, к слову, принес ему Оскар), и эпическая музыка для картины Пираты Карибского Моря, заставляющая зрителя покрываться мурашками.

Про Эннио Морриконе достаточно сказать, что все, начиная от фанатов и заканчивая коллегами по цеху, называют композитора «маэстро» и никак иначе. Создавая музыку для фильмов на протяжении шести десятилетий, он был награжден специальной наградой Оскар за выдающийся вклад в кинематограф и заветной статуэткой за музыку к фильму «Омерзительная восьмерка». Кстати, именно его композицией The Ecstasy of Gold группа Metallica начинает свои концерты.

Вдохновившись талантом великих композиторов, оркестр «Lords of the Sound» и хоровая капелла имени Чубинского представят программу, в рамках которой прозвучат самые известные саундтреки из их репертуара. Белорусскую публику ждет более двух часов хорошо знакомой музыки в сопровождении уникального видеоряда и светового шоу.

Справки по телефону: +375 33 344-666-5

Стоимость билетов: 15 – 145 белорусских рублей.

Билеты во всех кассах вашего города.

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