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11. 01. 2017

МИД разъяснил зарубежным дипломатам нюансы безвизового режима

Министерство иностранных дел Беларуси Источник фото: Telegraf.by

В среду, 11 января, в министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча представителей МИД с дипломатами стран-членов ЕС, США, Японии, Южной Кореи, Норвегии и Ватикана. Об этом сообщили в белорусском МИД.

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"В ходе встречи иностранные дипломаты были подробно проинформированы о содержании и деталях указа президента Беларуси "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Со стороны МИД на встрече присутствовали начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко, начальник управления общеевропейского сотрудничества Андрей Бушило и начальник управления Евразийской интеграции Алексей Самосуев

Представители МИД выказали "заинтересованность Беларуси в активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных сферах с указанными странами", сообщили в министерстве.

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