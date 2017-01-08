В Саратове взорвался дом, 11 пострадавших

В Саратове (Россия) произошел взрыв бытового газа в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает местное издание saratov-room.

По уточненным данным, инцидент произошел в доме в Ленинском районе.

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове пострадали 11 человек. Об этом сообщает региональный центр медицины катастроф. "В результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадали 11 человек, девять из них находятся в больницах, включая троих детей. Состояние одного человека оценивается как тяжелое", — говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошел взрыв в частном доме по вине экс-бойца Правого сектора, в результате чего погибло два человека. Взрыв в магазине Ровно: есть жертвы

Источник: korrespondent.net