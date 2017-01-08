Из сердца Британии в сердце Минска: Bastille впервые едут в Беларусь

1 марта белорусы смогут увидеть и услышать вживую Pompeii, Good Grief и другие хиты группы Bastille, которой удалось продать 8 миллионов копий своих пластинок всего за 3 года. Наконец-то британские сердцееды засветятся и в белорусском инстаграме! Билеты появились в продаже 12 января.

Bastille для дебютного концерта в Минске выбрали Falcon Club Арену

Лондон не только задает тренды, но и каждый год дарит миру новые музыкальные имена. Бунтарский дух вечно молодой столицы Великобритании сегодня воплощают, конечно же, Bastille.

В первый день весны первый в Беларуси концерт Bastille откроет для модной молодежи полюбившуюся минчанам Falcon Club Arena с новой стороны – в качестве концертной площадки. Арена прошла испытания спортивными мероприятиями мирового и европейского уровня, роскошными корпоративами, приняла несколько закрытых вечеринок с участием известных артистов, а сейчас готовится открыть свои двери всем столичным меломанам.

«Мы рады, что группу Bastille представит меломанам именно наша Арена. Сочетание хорошей музыки и отличного шоу покажет нас с выгодной стороны – как концертную площадку с возможностью трансформации под задачи любой сложности. Мы подходили к техническому оснащению и декораторскому оформлению с особой тщательностью, чтобы отвечать требованиям мировых звезд и наших взыскательных зрителей. На концертах в Falcon Club Arena комфортно может разместиться до 3 500 человек.

На закрытых мероприятиях уже опробовали возможности Арены The Rasmus, Joe Lynn Turner, Филипп Киркоров, Кристина Си и белорусская группа J:Mopc. А сейчас у каждого минчанина появилась возможность оценить Falcon Club Arena и насладиться качественной музыкой», – прокомментировал Рянатас Начаюс, руководитель спортивно-развле кательного комплекса Falcon Club.

Falcon Club Arena претендует стать точкой притяжения для модных людей и топовых мероприятий Минска. И концерт Bastille – отличный повод принарядиться и отправиться на встречу с весной!

От подработки в Макдональдсе к верхним строчкам чартов

Когда Bastille порой критикуют за чересчур эталонный мейнстрим, трудно поверить в то, что еще 3 года назад фронтмен группы Дэн Смит всерьез говорил о необходимости подработать в Макдональдсе. Bastille удалось сделать невероятное: группа совершила прыжок со сцены маленького клуба сразу на верхние строчки мировых музыкальных рейтингов.

Траектория успеха инди-поп бэнда больше похожа на вихрь, чем на плавный взлет. Раз – небольшой концерт для ста человек в пригородном клубе. Два – сингл Bad Blood попадает в британские инди-рок чарты, The Guardian чествует Bastille как «Новую группу дня». Три – дебютный студийный альбом Bad Blood занимает верхнюю строчку британского чарта альбомов. Четыре – альбом 2016 года Wild World снова на вершине рейтинга.

Прорыв года

Общее количество продаж Bastille – более 8 млн копий. Это ошеломляет еще больше, если вспомнить, что первый студийный альбом группы Bad Blood вышел всего-то в 2013 году. Релиз был продан в США около 5 млн раз, и еще 2,5 млн раз – в Великобритании.

А клип на композицию Pompeii из дебютного альбома только на официальном канале группы в Youtube собрал свыше 350 млн просмотров.

Bastille были номинированы на множество престижных музыкальных премий, среди которых Grammy, MTV Europe Music Awards, Billboard Music Awards, American Music Awards. В 2014 году группа получила премию Brit Awards в номинации «Прорыв года».

Скромный фронтмен с нескромной челкой

Дэн Смит — 30-летний фронтмен и создатель бэнда – настоящий сгусток энергии, чьим отличительным знаком стали джинсы-скинни и фирменная торчащая вверх челка. По рассказам друзей, в жизни он тихий и скромный парень, который до сих пор не может до конца поверить в то, что его группа достигла такого успеха. Уровень его вокального мастерства некоторые критики сравнивают с профессионализмо м Адель и Стинга. Возможно, секрет успеха в тембре и интонации голоса Дэна, который звучит то размеренно и мелодично, то резко, упруго и жестко. А статус холостяка Смита только добавляет драйва поклонницам.

Тайный символ из сердца Англии

Белорусские поклонницы мечтают встретиться с модными сердцеедами и, если повезет, заполучить вожделенное селфи с Дэном. Судя по фото, которые выкладывают в инстаграм девушки из разных стран мира, эта мечта легко может исполниться.

А поклонники Bastille тем временем спорят о значении треугольного символа в названии группы. Дэн Смит однажды обмолвился в интервью, что однажды музыканты просто ради забавы попробовали заменить букву «А» треугольником. Но так ли все просто? Фанаты Bastille в социальных сетях соревнуются в интерпретациях загадочного символа. Может быть, разгадать тайну удастся белорусам? «Новое радио», в чьем эфире Bastille звучит практически каждый день, уже готовит специальные проекты для меломанов: конкурс и захватывающий квест.

В рамках мирового турне 2017 года группа даст концерты в США и Канаде, а также в крупных городах практически всех европейских стран: Люксембурге, Австрии, Франции, Италии, Испании, Германии, Финляндии, Швейцарии.

Благодаря концертному агентству «Атом Интертеймент» в маршрут тура включен и Минск. Так что в этом году белорусской публике не надо ехать за тридевять земель в поисках самой актуальной британской музыки.

Шоу Bastille состоится 1 марта на Falcon Club Arena.

Билеты поступили в продажу сегодня.

Стоимость первых 200 билетов – 50 рублей.

Инфолиния: +375 29 106 000 2, +375 29 75 111 75.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия — концертного агентства «Атом Интертеймент» (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.