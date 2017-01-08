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13. 01. 2017

Маурицио Швайцер покажет Челентано в Минске на бис

В Минск возвращается лучший трибьют Адриано Челентано в исполнении Маурицио Швайцера. Белорусской публике снова представится возможность услышать хиты любимого певца «живьем» в сопровождении зажигательного бэнда. В программу войдут как уже полюбившиеся, так и новые номера, которые зрители увидят впервые.

На концерте Маурицио Швайцера просто невозможно сидеть а месте. Бешеная энергетика и любимые песни заставляют зрителей буквально вскакивать со своих мест и танцевать. Каждая композиция – хит, которому зал подпевает, даже не зная итальянского. «Это настоящий Челентано!» - с такими возгласами зрители выходят после концерта.

19 марта на сцене концертного зала «Минск» Маурицио Швайцер снова зажжет аудиторию своим «Челентано трибьют шоу» на бис. «В Минске был один из лучших концертов, и я с нетерпением жду новой встречи с такими прекрасными людьми», - говорит артист.

Маурицио Швайцер – единственный официальный двойник легендарного Адриано Челентано. Однако «Челентано трибьют шоу» - это намного больше, чем просто внешнее сходство. Мимика, поразительно схожая с итальянским Маэстро манера пения, разговора и даже тонкие детали выражения лица – все это делает шоу уникальным. А устоять перед обаянием знаменитого обольстителя вряд ли кто сможет. В итоге получаем незабываем вечер, который нельзя пропустить.

Маурицио Швайер рассказал о том, что на этот раз он подготовил для минской публики: «Я подготовил особую программу. Конечно, в нее войдут все хиты, но будет и что-то новенькое, что, я надеюсь, зрители оценят о полюбят. Также мы воссоздадим на сцене некоторые эпизоды из фильмов, без которых образ Челентано не был бы полным. Я хочу, чтобы люди ши а концерт повеселиться и воспринимали его, как встречу с давними друзьями».

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