Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2017, пятница, 14:54
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
13. 01. 2017

Гоночные МАЗы пришли четвертыми на десятом этапе «Дакара»

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича показал четвертое время на десятом этапе ралли-рейда «Дакар-2017», двумя строчками ниже финишировал МАЗ Александра Василевского. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

На десятом этапе гонщики проехали комбинированный спецучасток протяженностью около 450 км, который включал два отрезка с зоной нейтрализации между ними. Трасса проходила по пересеченной местности с перепадами высот от 600 до 3200 метров над уровнем моря. Ралли-заезд отличала сложная навигация, из-за которой многие экипажи блуждали по трассе.

МАЗ Сергея Вязовича проехал спецучасток примерно за 5 часов 46 минут. Впереди него оказались только три камазовских экипажа – Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Айрата Мардеева. До лучшего результата ралли-заезда белорусским гонщикам не хватило 13 минут.

В абсолютном зачете экипаж «МАЗ-СПОРТавто» переместился на 13-е место. Лидером гонки стал Эдуард Николаев, которому белорусы проигрывают 3 часа 37 минут. Второе место занимает Дмитрий Сотников, третье – голландец Жерар де Рой на Iveco. От первой десятки Сергей Вязович отстает менее чем на час, который и постарается компенсировать в следующем ралли-заезде.

Экипаж под управлением Александра Василевского также проехал спецучасток без трудностей и занял шестую позицию. Его время – около 5 часов 56 минут, а отставание от победителя заезда – почти 23 минуты. В генеральной классификации он сохраняет седьмое место, а от Эдуарда Николаева его отделяют 2 часа 3 минуты.

МАЗ Алексея Вишневского столкнулся с техническими проблемами – на старте пробило радиатор, из-за чего пришлось экстренно менять решетку. Кроме того, гонщики несколько раз меняли шины, были проблемы и с поиском контрольных точек. В результате экипаж финишировал в числе отстающих.

«Спецучасток был сложным и по рельефу, и по навигации. Многие экипажи потерялись на маршруте. Два белорусских экипажа прошли этап в высоком темпе без технических поломок и штурманских ошибок, уступив только камазовским гонщикам. Мы стараемся использовать эти спецучастки, чтобы продемонстрировать свое мастерство и подняться в общем зачете ралли-рейда. Из таких этапов и должен состоять ралли-рейд», – пояснил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Предпоследний этап ралли-рейда приведет экипажи в аргентинский город Рио-Куарто. Длина спецучастка составит 288 км. Гонщиков ожидают «сюрпризы» в виде барханов, но будут и скоростные отрезки.

Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км, среди испытаний – изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Спорт
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.