Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2017, пятница, 17:54
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
13. 01. 2017

МТС запустил 4G в Добруше, Молодечно, Смолевичах, Шклове и более чем 10 поселках Минской области

МТС предоставил своим абонентам услуги 4G во всех населенных пунктах, где в настоящий момент доступна технология LTE. Абоненты компании могут ощутить комфорт, который обеспечивает связь четвертого поколения, более чем в 20 городах и поселках Беларуси, а благодаря акции «LTE тест-драйв» – еще и опробовать новый мобильный интернет бесплатно.

Список крупных городов, где доступны 4G-услуги МТС, пополнился такими районными центрами, как Добруш, Молодечно, Смолевичи и Шклов.

Технология LTE также появилась в 10 населенных пунктах Минского района: Валерьяново, Заславле, Колодищах, Лесном, Острошицком городке, Привольном, Ратомке, Самохваловичах, Сеннице и Тарасово.

Кроме этого, мобильным интернетом на скорости до 112 Мбит/с уже можно пользоваться в Национальном аэропорту «Минск» и индустриальном парке «Великий Камень» близ поселка Быкачино.

Регистрация 4G, как правило, происходит автоматически. При необходимости зарегистрировать устройство вручную, выберите в настройках связи режим «LTE/3G/2G». Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-команды *464#.

МТС предлагает владельцам 4G-устройств, подключенным на тарифы оператора, бесплатно оценить преимущества мобильного интернета нового поколения. Чтобы получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 3 месяцев, отправьте USSD-запрос *234# до 31 января 2017 года включительно.

До 31 января 2017 года технология LTE станет доступна клиентам оператора еще в 24 населенных пунктах Беларуси, включая Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лиду, Мозырь, Солигорск и другие крупные города.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Технологии
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.