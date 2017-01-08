МТС запустил 4G в Добруше, Молодечно, Смолевичах, Шклове и более чем 10 поселках Минской области

МТС предоставил своим абонентам услуги 4G во всех населенных пунктах, где в настоящий момент доступна технология LTE. Абоненты компании могут ощутить комфорт, который обеспечивает связь четвертого поколения, более чем в 20 городах и поселках Беларуси, а благодаря акции «LTE тест-драйв» – еще и опробовать новый мобильный интернет бесплатно.

Список крупных городов, где доступны 4G-услуги МТС, пополнился такими районными центрами, как Добруш, Молодечно, Смолевичи и Шклов.



Технология LTE также появилась в 10 населенных пунктах Минского района: Валерьяново, Заславле, Колодищах, Лесном, Острошицком городке, Привольном, Ратомке, Самохваловичах, Сеннице и Тарасово.



Кроме этого, мобильным интернетом на скорости до 112 Мбит/с уже можно пользоваться в Национальном аэропорту «Минск» и индустриальном парке «Великий Камень» близ поселка Быкачино.



Регистрация 4G, как правило, происходит автоматически. При необходимости зарегистрировать устройство вручную, выберите в настройках связи режим «LTE/3G/2G». Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-команды *464#.



МТС предлагает владельцам 4G-устройств, подключенным на тарифы оператора, бесплатно оценить преимущества мобильного интернета нового поколения. Чтобы получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 3 месяцев, отправьте USSD-запрос *234# до 31 января 2017 года включительно.



До 31 января 2017 года технология LTE станет доступна клиентам оператора еще в 24 населенных пунктах Беларуси, включая Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лиду, Мозырь, Солигорск и другие крупные города.