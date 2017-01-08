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13. 01. 2017

В Яремче замерз крупнейший водопад Украины

 
В Ивано-Франковской области в курортном городе Яремче замерз водопад Пробой. Фотографии опубликовали в сообществе города в Facebook.
 
Каскадный водопад частично покрылся льдом и туристы делают уникальные фотографии на его фоне.
 
Пробой - самый большой каскадный водопад Украины. Он расположен на реке Прут в Яремче. Также Пробой - один из наиболее полноводных водопадов Карпат. 
 
 

Источник: korrespondent.net

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