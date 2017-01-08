Минский концерт Патрисии Каас 23 мая отменен

В связи с логистическими проблемами концерт Патрисии Каас, запланированный на 23 мая во Дворце Республики отменяется. «Приносим извинения за причиненные неудобства и будем рады видеть всех поклонников творчества Патрисии Каас на шоу, о котором будет объявлено позже», - прокомментировал отмену директор концертного агентства 4А-Event Александр Образов.

Денежные средства за билеты на концерт можно вернуть с 1 февраля.

Порядок возврата билетов «KVITKI.by»

- Возврат денежных средств за билеты, купленные в сети театрально-конце ртных касс «КВИТКИ Бел», будет осуществляться:

- в кассе KVITKI BY, по адресу: г.Минск, пр. Независимости ,54 - ЦУМ, правое крыло. Время работы кассы: Пн-сб: 12:00 - 20:00,вс: 12:00 - 18:00. При себе иметь: билет, чек.

- Возврат денежных средств за билеты, приобретенные через ЕРИП, будет осуществляться там же. Еженедельно по ВТОРНИКАМ с 12.00 – 18.00

- Денежные средства за билеты, оплаченные пластиковой картой через интернет-сайт http://kvitki.by , будут возвращены на карту в течение недели.

- По завершении заявленного периода возврата денежных средств, возврат будет осуществляться организатором мероприятия.

Телефон техподдержки: + 375 17 293 03 74

Порядок возврата билетов «TicketPro»

-для покупателей, которые приобрели билеты в кассах партнеров в г. Минске, возврат осуществляется в офисе компании Тикетпро по адресу: проспект Машерова 25 офис 501 с 9-30 до 17-30;

- для покупателей, которые приобрели билеты на сайте Тикетпро возврат осуществляется по стандартной схеме:

- если оплачивали пластиковой картой – по заявлению деньги возвращаются на пластиковую карту;

- если оплачивали через систему Расчет – в офисе компании Тикетпро по адресу: проспект Машерова 25 офис 501 с 9-30 до 17-30.

- для покупателей, которые приобрели билеты в кассах партнеров по областям РБ возврат осуществляется в тех же кассах, где они и приобретали билеты;

- для покупателей, которые приобрели билеты по безналичному расчету возврат осуществляется в офисе компании Тикетпро по адресу: проспект Машерова 25 офис 501 с 9-30 до 17-30.

Телефоны техподдержки: +375 17 293-42-42, +375 17 293-48-48, +375 29 6 935 935

Порядок возврата билетов «Kassy.by»

- для покупателей, которые приобрели билеты в кассах, в офисе нашей компании по адресу г. Минск ул. Маяковского 22/2 офис 502

- для покупателей, которые приобрели билеты на сайте Kassy.by (Кассы бай) возврат осуществляется покупателю на электронный счет в течении 2х недель со дня обращения. Справка: 8 (017) 327 03 43