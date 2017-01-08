Белорусы покорили «Дакар» с лучшим результатом за свою историю

Белорусские гонщики показали на ралли-рейде «Дакар-2017» лучший результат за всю историю своих выступлений. Экипаж под управлением Александра Василевского закончил марафон на шестом месте, сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

Александр Василевский побил предыдущий рекорд мазовской команды. В 2015 году его экипаж занял 10-е место на «Дакаре». Текущий ралли-рейд оказался сложнее, но и успешнее предыдущих марафонов – белорусские гонщики показали шестое время, а до попадания в пятерку сильнейших им не хватило всего 8 минут.



Последний спецучасток оказался довольно простым и ожидаемо не повлиял на итоговый результат. Лучшее время на этапе среди белорусов показал МАЗ Сергея Вязовича, который занял третье место. Его время – 35 минут, а отставание от победителя – всего 44 секунды. Первое и второе места на ралли-заезде достались камазовским экипажам под управлением Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева.



Экипаж под управлением Александра Василевского финишировал девятым, потратив на трассе 37 минут и отстав от лидера на две с половиной минуты. МАЗ Алексея Вишневского пришел к финишу 17-м, оставив на спецучастке 39 минут и потеряв почти на 5 минут больше победителя этапа.



Чемпионом ралли-рейда «Дакара-2017» стал экипаж под управлением Эдуарда Николаева. МАЗ Александра Василевского, заняв шестую сточку в списке «марафонцев», уступил ему примерно 2 часа 35 минут. На втором месте оказался россиянин Дмитрий Сотников, а замкнул тройку голландец Жерар де Рой на Iveco.



Мазовский экипаж под управлением Сергея Вязовича в общем зачете занял 13-ую позицию. Победителю ралли он проиграл 5 часов 10 минут. Для попадания в первую десятку ему не хватило около 76 минут.



МАЗ Алексея Вишневского завершил ралли-рейд на 21-м месте. Его отставание от чемпиона составило 11 часов 49 минут. Шанс удержаться в первой двадцатки у экипажа был на 11-м этапе, когда на трассе возникли сложности у россиянина Антона Шибалова и голландца Паскаля де Баара, однако последним все же удалось финишировать, потеснив мазовский экипаж с более выигрышной строчки.



«Текущий «Дакар» стал самым сложным и опасным ралли-рейдом за последние годы. В нем было всё – и резкие перепады высот, и огромные дюны, и аномальная жара, и обильные ливни, которые местами превратили трассу в грязное месиво. Мазовские экипажи еще никогда не выступали на «Дакаре» столь хорошо. Причем с лучшей стороны показали себя как гонщики, так и техника. На сегодня МАЗ – один из лучших автомобилей в мире. Конкуренцию нам составляют только КАМАЗ и Iveco. Можно сказать, что мы пробились в элиту мирового автоспорта», – отметил пилот и руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.



Минский автозавод участвовал в марафоне «Дакар» в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступил Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечил гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд прошел по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составила порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли приняли участие 50 экипажей, а до финиша доехали 42 боевых машины.