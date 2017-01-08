velcom модернизировал сеть 3G и договаривается об LTE

Белорусский сотовый оператор velcom завершил модернизацию своей 3G-сети открытием в Минске базовой станции изо льда, в создании которой поучаствовали топ-менеджеры компании и генеральный директор Гельмут Дуз. На последовавшей за этим пресс-конференции руководители velcom рассказали, в том числе, и о планах по внедрению высокоскоростной сети LTE (4G).

смотрите также velcom установил ледяную базовую станцию к завершению строительства 3G-сети

В частности, Гельмут Дуз подчеркнул, что благодаря модернизации сети 3G около 99% жителей Беларуси, проживающих на 94% территории страны, уже могут получать доступ в интернет на скорости 8-10 Мбит/с, чего достаточно даже для просмотра онлайн видео в HD-качестве.

Что же касается LTE, то белорусские партнеры на сегодняшний день предлагают velcom подключить LTE только в Минске и других крупных городах, задействовав лишь 200-300 базовых станций, тогда как на большей части территории (а у оператора в Беларуси 3200 базовых станций) 4G-интернет будет недоступен. По словам гендиректора velcom, компания все же стремится охватить всю территорию Беларуси при внедрении новой технологии, и все ее базовые станции поддерживают LTE.

Переговоры с компанией beCloud, с которой сотовые операторы должны заключать договоры на использование LTE, ведутся, но пока определенности в них нет.

"Надеюсь, в ближайшие несколько недель, может быть месяцев, мы сможем порадовать вас хорошими новостями", - сказал Гельмут Дуз.

Кроме того, руководители velcom сообщили, что оператор не собирается в ближайшие годы отключать сеть 2G, так как пока слишком много абонентов в Беларуси ее используют.