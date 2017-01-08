Белорусские спорткары смогут поехать на «Дакар» в 2018 году

Мазовские спорткары смогут принять участие в ралли-рейде «Дакар-2018»: автомобили полностью соответствуют ужесточенным требованиям организаторов, которые вводятся со следующего года. Об этом сообщили представители компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

С 2018 года для участников ралли-рейда «Дакар» будет действовать ужесточенный технический регламент. Согласно новым условиям, команды должны будут выставить на гонку автомобили с двигателями рабочим объемом не более 13 литров. Мазовские спорткары нового поколения этому критерию соответствуют с запасом.



Белорусы традиционно выступают на ралли-рейдах тремя экипажами. Два из них имеют грузовики нового поколения с современными 12,5-литровыми моторами, созданными чешской командой Buggyra на основе агрегатов от Caterpillar. Новые автомобили легче и проворнее предшественников. Кроме того, они оснащены кондиционером и системой круиз-контроля, чтобы ехать максимально быстро, но без риска получить штрафные минуты за превышение скорости.



В то же время лучшее время среди белорусов на текущем «Дакаре» показал Александр Василевский, который управлял грузовиком предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода. «Возможно, в следующем году мы этот автомобиль и оставим – техрегламент это позволяет. Александр Василевский с ним породнился: если ничего не произойдет, то на нем же он поедет и следующий ралли-рейд. Хотя не исключено, что создадим и новый грузовик», – отметил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.



Гораздо сложнее придется некоторым другим командам, которым предстоит представить к следующему «Дакару» грузовики с новым мотором. На переоснащение автомобилей, по оценкам руководства одной из команд, понадобится несколько миллионов евро.



Белорусская команда обновляет гоночные автомобили практически ежегодно. «Каждый год мы что-то совершенствовали, понимая, что техника немного отставала от того, на чем едут лидирующие команды. Но в этом уже нет необходимости: сейчас МАЗы – одни из лучших автомобилей в мире. И текущая гонка показала, что конкурировать с нашими грузовиками могут немногие. Это касается скорости движения, проходимости, надежности – можно даже сказать, выносливости», – подчеркнул Сергей Вязович.



Технические трудности, с которыми столкнулась команда на нынешнем «Дакаре», ее командир называет «досадными, хотя и незначительными». «Были проблемы с компрессором, насосом и радиатором гидроусилителя – есть вопросы к поставщикам деталей. Мы предполагали, что могут быть проблемы, поэтому везли с собой запчасти. Во время дня отдыха мы решили частично вернуться к проверенной «Шелковым путем» конфигурации. Думаю, в следующий раз у нас таких проблем не будет», – пояснил глава команды.



Минский автозавод участвовал в марафоне «Дакар» в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступил Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечил гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд прошел по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составила порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли приняли участие 50 экипажей, а до финиша доехали 42 боевых машины.