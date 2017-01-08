Белорусские спорткары смогут поехать на «Дакар» в 2018 году

Мазовские спорткары смогут принять участие в ралли-рейде «Дакар-2018»: автомобили полностью соответствуют ужесточенным требованиям организаторов, которые вводятся со следующего года. Об этом сообщили представители компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».
С 2018 года для участников ралли-рейда «Дакар» будет действовать ужесточенный технический регламент. Согласно новым условиям, команды должны будут выставить на гонку автомобили с двигателями рабочим объемом не более 13 литров. Мазовские спорткары нового поколения этому критерию соответствуют с запасом.
Белорусы традиционно выступают на ралли-рейдах тремя экипажами. Два из них имеют грузовики нового поколения с современными 12,5-литровыми моторами, созданными чешской командой Buggyra на основе агрегатов от Caterpillar. Новые автомобили легче и проворнее предшественников. Кроме того, они оснащены кондиционером и системой круиз-контроля, чтобы ехать максимально быстро, но без риска получить штрафные минуты за превышение скорости.
В то же время лучшее время среди белорусов на текущем «Дакаре» показал Александр Василевский, который управлял грузовиком предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода. «Возможно, в следующем году мы этот автомобиль и оставим – техрегламент это позволяет. Александр Василевский с ним породнился: если ничего не произойдет, то на нем же он поедет и следующий ралли-рейд. Хотя не исключено, что создадим и новый грузовик», – отметил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.
Гораздо сложнее придется некоторым другим командам, которым предстоит представить к следующему «Дакару» грузовики с новым мотором. На переоснащение автомобилей, по оценкам руководства одной из команд, понадобится несколько миллионов евро.
Белорусская команда обновляет гоночные автомобили практически ежегодно. «Каждый год мы что-то совершенствовали, понимая, что техника немного отставала от того, на чем едут лидирующие команды. Но в этом уже нет необходимости: сейчас МАЗы – одни из лучших автомобилей в мире. И текущая гонка показала, что конкурировать с нашими грузовиками могут немногие. Это касается скорости движения, проходимости, надежности – можно даже сказать, выносливости», – подчеркнул Сергей Вязович.
Технические трудности, с которыми столкнулась команда на нынешнем «Дакаре», ее командир называет «досадными, хотя и незначительными». «Были проблемы с компрессором, насосом и радиатором гидроусилителя – есть вопросы к поставщикам деталей. Мы предполагали, что могут быть проблемы, поэтому везли с собой запчасти. Во время дня отдыха мы решили частично вернуться к проверенной «Шелковым путем» конфигурации. Думаю, в следующий раз у нас таких проблем не будет», – пояснил глава команды.
Минский автозавод участвовал в марафоне «Дакар» в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступил Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечил гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд прошел по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составила порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли приняли участие 50 экипажей, а до финиша доехали 42 боевых машины.
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-