Инструкция по правильному вводу показаний счетчиков в ЕРИП

При внедрении чего-то нового и при этом масштабного возникновение таких ситуаций, когда кто-то что-то сделает не так – довольно распространенное явление. ЕРИП рассказывает, как корректно вводить данные счетчиков в систему, чтобы не создавать для себя ненужных сложностей.

Для начала, самое главное для жителей Минска - внесение показаний приборов учета воды осуществляется в момент проведения платежа за ЖКУ в ЕРИП. Вводите текущие данные счетчиков, а не расход воды. Система сама рассчитывает расход.

Инструкция по вводу данных счетчиков воды:

Шаг 1: Выбрать услугу в дереве ЕРИП «Коммунальные платежи АИС «Расчет-ЖКУ» (код 11)

Шаг 2: Ввести номер лицевого счета, проверить ФИО плательщика, адрес, период оплаты

Пример :

Иванов Иван Иванович

Г. Минск, улица Неизвестная, 3, кв. 1

Лицевой счет: 1234567890

Дата выставления требования: 10.01.2017

Шаг 3: На экране появится информация о предыдущих значениях счетчика. Вводим текущее значение счетчика, а не фактическое потребление воды за прошедший период.

Пример :

Счетчик 1: Предыдущее значение: 252

Счетчик 1: Текущее значение: 270

Счетчик 2: Предыдущее значение: 150

Счетчик 2: Текущее значение: 158

На экране не отображается сумма платежа по счетчика, так как введенные данные будут учтены при начислении платы за коммунальные услуги и включены в извещение в следующем месяце при начислении оплаты за текущий период.

Пример :

- по показаниям всего ( BYN ) 0

- по показаниям всего (BYN) 0

Начислено: 0 BYN .

Сумма платежа к оплате за ЖКУ в текущем периоде отображается в поле:

Начислено/Перера счет: 50 BYN Сумма

Обращаем внимание на то, что Текущее значение не может быть меньше, чем Предыдущее значен ие. Не вводите значение «0» (ноль). Если же вы не потребляли воду в отчетном месяце, то тогда вводите в систему такие же данные, как и в прошлом месяце. Если вы не знаете показаний своих счетчиков, то поле «Текущее значение» заполнять не надо.

При этом сохраняется и возможность передачи счетчиков посредством SMS, телефонного звонка или прямого обращения в РСЦ. Если показания счетчиков передаются в течение отчетного месяца несколько раз, то будет учитываться информация, внесенная более поздней датой.