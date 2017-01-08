Инструкция по правильному вводу показаний счетчиков в ЕРИП

При внедрении чего-то нового и при этом масштабного возникновение таких ситуаций, когда кто-то что-то сделает не так – довольно распространенное явление. ЕРИП рассказывает, как корректно вводить данные счетчиков в систему, чтобы не создавать для себя ненужных сложностей.
Для начала, самое главное для жителей Минска - внесение показаний приборов учета воды осуществляется в момент проведения платежа за ЖКУ в ЕРИП. Вводите текущие данные счетчиков, а не расход воды. Система сама рассчитывает расход.
Инструкция по вводу данных счетчиков воды:
Шаг 1: Выбрать услугу в дереве ЕРИП «Коммунальные платежи АИС «Расчет-ЖКУ» (код 11)
Шаг 2: Ввести номер лицевого счета, проверить ФИО плательщика, адрес, период оплаты
Пример:
Иванов Иван Иванович
Г. Минск, улица Неизвестная, 3, кв. 1
Лицевой счет: 1234567890
Дата выставления требования: 10.01.2017
Шаг 3: На экране появится информация о предыдущих значениях счетчика. Вводим текущее значение счетчика, а не фактическое потребление воды за прошедший период.
Пример:
Счетчик 1: Предыдущее значение: 252
Счетчик 1: Текущее значение: 270
Счетчик 2: Предыдущее значение: 150
Счетчик 2: Текущее значение: 158
На экране не отображается сумма платежа по счетчика, так как введенные данные будут учтены при начислении платы за коммунальные услуги и включены в извещение в следующем месяце при начислении оплаты за текущий период.
Пример:
- по показаниям всего (BYN) 0
- по показаниям всего (BYN) 0
Начислено: 0 BYN.
Сумма платежа к оплате за ЖКУ в текущем периоде отображается в поле:
Начислено/Перера
Обращаем внимание на то, что Текущее значение не может быть меньше, чем Предыдущее значен
При этом сохраняется и возможность передачи счетчиков посредством SMS, телефонного звонка или прямого обращения в РСЦ. Если показания счетчиков передаются в течение отчетного месяца несколько раз, то будет учитываться информация, внесенная более поздней датой.
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