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21. 01. 2017

Прогноз погоды: в Беларуси оттепель и гололедица

В Беларуси 21 января ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0..+3°C, во второй половине дня по северу понижение температуры до - 3°C. В Минске 0..+2°C, без существенных осадков.

22 января в отдельных районах пройдет небольшой снег, мокрый снег, ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, при прояснениях по востоку до -12°С; максимальная днем -3..+2°С, сообщает Белгидрометцентр.

23 января в отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем -4..+1°С.

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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