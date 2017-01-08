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21. 01. 2017

Беларусь продлила действие новых тарифов на транзит нефти на весь год

Повышенные тарифы на транзит российской нефти по территории Беларуси, утвержденные в конце 2016 года, будут действовать в течение всего 2017 года. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 января, официально опубликованное на Национальном правовом интернет-портале 21 января, вступает в силу с 1 января.

Этим документом МАРТ исключил из своего же постановления от 30 декабря пункт о том, что новые тарифы на транзит нефти действуют только до 31 марта.

Как сообщал Телеграф, тариф на перекачку нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российского рубля за тонну, по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - со 114,82 до 123,66 российского рубля, по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 35,16 российского рубля, по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 134,96 российского рубля, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский НПЗ" - 61,36 российского рубля.

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