Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2017, суббота, 10:47
+1°C
Завтра -1°C
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
21. 01. 2017

Сборная Беларуси по гандболу сенсационно вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Мужская сборная Беларуси по гандболу 20 января вышла в плей-офф чемпионата мира, проходящего в эти дни во Франции. В 1/8 финала белорусы сыграют 22 января со сборной Швеции, которая четырежды выигрывала мировое первенство.

Выход в плей-офф белорусским гандболистам обеспечила победа в последнем матче грыппы С над венграми (27:25), которых белорусы еще ни разу до этого не обыгрывали. Это, а также победа Саудовской Аравии над Чили, позволило сборной Беларуси занять третье место в своей подгруппе.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Спорт
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.