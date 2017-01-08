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21. 01. 2017

В Пинском районе лежавшую на дороге пенсионерку переехали две машины

Двойной смертельный наезд на женщину произошел вечером 20 января в деревне Мечицы Пинского района. Сначала местную жительницу (пенсионерку), лежавшую на проезжей части, переехал легковой автомобиль "Жигули" жителя деревни Тобулки, а следом на нее совершил наезд УАЗ под управлением жителя Пинска.

Как сообщили в МВД Беларуси, в результате двойного наезда пенсионерка (была обозначена световозвращающими элементами) скончалась на месте.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

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