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21. 01. 2017

Из Минска в Багдад за $260: в Беларусь месяц будут летать "Иракские авиалинии"

Авиакомпании "Иракские авиалинии" на месяц с 10 января до 20 февраля открыла прямое авиасообщение между Минском и Багдадом. Рейс IA-272/271 Iraqi Airways будет летать из Багдада в Минск и обратно по пятницам. Время прилета в Минск — 10:40, вылет обратно в Багдад в 15:00, указывается в сезонном расписании на сайте Национального аэропорта "Минск".

Первый рейс из Багдада в Минск прибыл утром 20 января. На нем в столицу Беларуси прилетела представительная иракская делегация во главе с министром транспорта Ирака Хуссейном аль-Хаваджи. В нее вошли не только чиновники самого высокого ранга, но и многочисленный журналистский корпус.

Билет эконом-класса в Багдад и обратно обойдется в 256 долларов.

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