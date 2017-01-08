В Кремле не ждут быстрой встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не состоится в ближайшие недели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ВВС.

"Президент США в первую очередь сейчас занят американскими делами", – сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи.

По его словам, дата встречи может обсуждаться во время телефонного разговора двух лидеров.

"Это не будут предстоящие недели. Давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", – сказал Песков.

Он отметил, что не сомневается, что Путин будет готов к этой встрече.

Ранее британская газета The SundayTimes информировала, что Трамп намерен провести встречу с Путиным в Исландии.

Однако чиновник из окружения Трампа назвал эту информацию "стопроцентной ложью".

Источник: korrespondent.net