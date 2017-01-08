НОК: Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к 4 из 5 белорусских гребцов

Национальный олимпийский комитет Беларуси получил уведомление от Французского антидопингового агентства, что ФАДА не имеет претензий к 4 из 5 белорусских гребцов, в отношении которых было начато расследование. Обыск сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ полиция провела во время их тренировочного сбора во Франции еще в апреле 2016 года.

По словам генерального секретаря НОК Анатолия Котова, в нарушении антидопинговых правил больше не подозреваются Андрей и Александр Богдановичи, Александр Лепешко и Дмитрий Сильченко, а под подозрением остался лишь Максим Петров, у которого выявили незначительное превышение содержания мельдония в пробе, передает TUT.by.

"Все аргументы белорусской стороны о том, что у Международной федерации гребли (ICF) не было оснований наказывать нашу команду по гребле на байдарке и каноэ, нашли официальное подтверждение", - констатировал официальный представитель НОК Беларуси и добавил, что соответствующее заявление белорусской стороны будет передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который должен вынести решение по белорусским гребцам.

"Оснований для негативного решения по делу о белорусских гребцах не осталось", - подчеркнул Анатолий Котов.

