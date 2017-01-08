В России уменьшится реальный размер пенсий – министр

Реальный размер пенсий в России по прогнозу будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации. Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин, передает Интерфакс.

"Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии – все равно в перспективе трех лет они снижаются", – сказал он на съезде Единой России в Москве.

Чиновник подчеркнул, что нужно развивать систему пенсий в стране, чтобы доходы российских пенсионеров росли.

"С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 года – это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров", – сказал Топилин.

Источник: korrespondent.net