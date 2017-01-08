Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2017, понедельник, 11:17
-1°C
Завтра +2°C
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
23. 01. 2017

В России хотят судить пятерых россиян за Правый сектор

 
Следком России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан, обвиняемых в причастности к деятельности Правого сектора. Об говорится в сообщении ведомства.
 
Расследование в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова ведется по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ ("Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней").
 
По версии следствия, мужчины в разное время выехали из России в Украину, где вступили в ряды Правого сектора.
 
"Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса Правый сектор, а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - сказано в сообщении.
 
Стоцкий, Стригунков и Валов, как полагают в ведомстве, систематически участвовали в митингах и шествиях, организованных ПС. Кроме того, они "пропагандировали в интернете идеологию этого движения, идеализируя деятельность ее руководителей и активистов".
 
Напомним,  следком РФ возбудил уголовное дело против министра обороны Степана Полторака и главы Генштаба Виктора Муженко.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Россия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.