В России разрабатывают уникальную антиторпеду

Российская корпорация Тактическое ракетное вооружение (КТРВ) ведет разработку уникальной антиторпеды и занимается модернизацией существующего торпедного вооружения. Об этом в интервью Интерфаксу сообщил гендиректор предприятия Борис Обносов.

"Еще одно изделие для вооружения кораблей ВМФ – малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой Пакет-Э/НК, не имеющий аналогов в мире. Может решать задачи как по уничтожению торпедами судов и подводных лодок противника, так и по защите от торпед, атакующих корабль", – сказал Обносов.

По его словам, корпорация также модернизирует подводную ракету Шквал-Э, которая развивает скорость под водой до 100 метров в секунду.

Сообщается, что корпорация Тактическое ракетное вооружение является главным разработчиком и поставщиком торпедного оружия для ВМФ России.

Также в России ведется разработка гиперзвукового оружия. Оно будет создано к 2020 году на основе советских разработок "Холод".

Источник: korrespondent.net