Акция «Быть добру!» в Минске: 100 бездомных кошек и собак ищут семью

28 января в Минске пройдет благотворительная акция в помощь бездомным животным, организованная общественным объединением защиты животных «Эгида» совместно с брендом PURINA. В этот день во Дворец детей и молодежи волонтеры привезут около 100 кошек и собак из приютов, которые ищут свою семью.

С 12:00 до 17:00 минчане смогут познакомиться с четвероногими героями дня. Волонтёры расскажут про характер и особенности каждого питомца, чтобы все желающие найти верного друга смогли сделать осознанный выбор. Каждого, кто решит принять питомца в свой дом, PURINA поддержит полезным подарком, а ветеринарные врачи бесплатно проконсультируют о правильном уходе за питомцем.

В помощь приютам для бездомных животных в день мероприятия будет открыта «Палатка помощи» по сбору необходимых средств. Жители города могут приносить туда корма, лотки, лежанки, переноски и прочие полезные в уходе за животными вещи.

Для гостей запланированы выступления артистов, конкурсы с призами для всех желающих, творческие мастер-классы, аквагрим для детей и моментальные фото на память от бренда PURINA.

PURINA верит, что животные делают нас и нашу жизнь лучше, расширяя горизонты таких понятий как доброта, забота и верность. Именно поэтому бренд следует своей глобальной инициативе и призывает всех неравнодушных присоединиться к международному движению #WeAreBetterWithP ets. Возьмите на себя обязательство сделать хотя бы одно доброе дело на благо наших четвероногих друзей, будь то ваш питомец или животное из приюта, и опубликуйте его в социальных сетях с хэштэгами #СПитомцамиЛучше #WeAreBetterWithP ets. Более подробную информацию о движении можно найти на сайте и на странице PURINA в Facebook.