«Лидское пиво» представило сайт предприятия в новом корпоративном стиле

24 января ОАО «Лидское пиво» обновило корпоративный сайт. У главного информационного ресурса предприятия появился свежий облик и другой адрес — lidskae.by.
Новый сайт привлечет тех, кто интересуется «Лидским», Лидой, пивом и Беларусью. Пользователи сайта могут «путешествовать во времени» — рассматривать виды Лиды XIX–XXI веков. Главная страница сайта представляет собой продолжительную панораму (в виде ленты времени — таймлайна), основой для которой стали эксклюзивные иллюстрации художника и графического дизайнера Лёши Лимонова. Мотивы для сюжетов появились благодаря богатой истории региона и самого «Лидского пива». Источником фактов стала книга лидского историка Валерия Сливкина.
«Предыдущая версия сайта открылась в 2011 году, за это время она устарела и перестала справляться со всеми возложенными на нее задачами. Сегодня сайт не только обновился внешне, но и перешел на домен lidskae.by и сразу заработал в белорусскоязычной версии. Эти изменения не случайны и очень важны для нас. Доменное имя и сайт на «мове» подчеркивают белорусские корни компании и отсылают к флагманскому пивному бренду «ЛІДСКАЕ». Часть продуктов ОАО «Лидское пиво» — пиво «ЛІДСКАЕ» и крафтовая «Калекцыя Майстра» — уже «коммуницируют» с потребителями по-белорусски. Новый сайт будет развивать нашу корпоративную социальную миссию по расширению использования белорусского языка в компании и за ее пределами. Всего у сайта будет 3 языковые версии: русская и английская заработают в феврале. Пользователи смогут читать сайт на том языке, на котором они лучше воспринимают информацию», — отметила Ирина Капилова, директор по маркетингу ОАО «Лидское пиво».
Сайт имеет удобную и понятную навигацию. Ссылки на текущие проекты вынесены на главную страницу отдельно. В разделе «Компания» собрана информация о заводе, включая награды. Блок «#Лідскае» рассказывает о «Лидском баре» и о том, как попасть на экскурсию на завод. Также создана и мобильная версия сайта.
Для сортов пива, снятых с производства, создан «Пивной архив», который сохранит визуальный образ бутылки либо этикетки и описание сорта.
«Мы глубоко погрузились в ценности бренда, — говорит директор по работе с клиентами международной компании Red Graphic Interactive Agency Татьяна Роговская. — И у нас появилась идея: lidskae.by — это история завода, изложенная голосом воображаемого современного историка повседневности; и в то же время — удобный информативный сборник всех сортов «Лидского»».
Новый сайт lidskae.by выглядит как специальный выпуск любимого журнала про историю и культуру пития. Над проектом трудились Захар Шлимаков, Таня Роговская, Надя Зеленкова, Алексей Русецкий, Денис Клевитский и команда отдела маркетинга «Лидского пива».
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