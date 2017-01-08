Самойлова, Догилева, Васильева и еще 8 самых известных Татьян советского кино

Каждая из них 25 января отпразднует именины. А мы напомним о самых ярких событиях из жизни Татьян советского экрана.

Татьяна Васильева (28 февраля 1947 года, Ленинград)

Татьяна Григорьевна с детства мечтала об актерской судьбе и уверенно шла к своей цели. В школьные годы она одновременно посещала две студии: театральную и литературную. Окончив школу, уехала в столицу, ничего не сообщив родителям, и поступила в Школу-студию МХАТ. Выучившись, стала работать в театре Сатиры. Здесь Татьяна Ицыкович (ее девичья фамилия) и встретила своего первого мужа — Анатолия Васильева («Экипаж», «Сваты»). Несмотря на то что актриса давно в разводе, фамилию эту она решила оставить на всю жизнь. У Татьяны и Анатолия родился сын Филипп (1978). В этом же театре Татьяна встретилась и поженилась с Георгием Мартиросяном, с которым развелась в 1995 году. От этого брака родилась дочь Елизавета (1986). Сейчас актриса не замужем. А кинокарьера Васильевой началась с телефильма «Офицер флота» (1970). Но большинство зрителей помнят ее благодаря картинам «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975) и «Дуэнья» (1978). Ну, а роль Сусанны в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» закрепила за Васильевой славу комедийной актрисы. В 1990-е годы Татьяна Григорьевна порой снималась и в не всегда стоящем кино, но были и достойные фильмы, такие как «Увидеть Париж и умереть». Стала она играть и трагические роли. Сейчас Васильеву нечасто увидишь на большом экране, но в сериалах актриса продолжает сниматься. На счету у народной артистки РФ — 126 киноработ.





Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press

Татьяна Веденеева (10 июля 1953 года, Сталинград)

Мы не случайно включили Татьяну Вениаминовну в список — известная телеведущая окончила ГИТИС. И даже еще учась на первом курсе, снялась в комедийной мелодраме Самсона Самсонова «Много шума из ничего». Далее были фильмы: «Сержант милиции», «Здравствуйте, доктор», «Это мы не проходили». Но вот как бывает в жизни: Татьяна сыграла небольшую роль воспитанницы донны Розы д’Альвадорец — Эллы Делей — в эксцентрической комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» и навечно вошла в историю нашего кино! Татьяна Веденеева снялась в 11 картинах. Она два раза была замужем: за художником-реставратором Валерием (от него родила сына Дмитрия) и за юристом Юрием Бегаловым. В 1990-х уезжала во Францию и жила там с супругом, но в 2000 году вернулась в Россию и продолжила работу на телевидении.





Татьяна Веденеева. Фото: Global Look Press

Татьяна Догилева (27 февраля 1957 года, Московская обл.)

Татьяна Анатольевна начала сниматься в 1971 году и сразу запомнилась зрителю своей ранней ролью пловчихи Светланы Поповой в фильме Михаила Козакова «Покровские ворота». А потом были «Вокзал для двоих», «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты». Всего в послужном списке Догилевой — более 110 картин. Скажете, немало? Но ведь был период в ее жизни, когда из-за длительной и глубокой депрессии (актриса даже лежала в психиатрической лечебнице) Догилева стала систематически употреблять алкоголь. Может, всему виной творческий застой, а может, дело в неудачах в личной жизни. Брак с первым мужем, киноосветителем Александром, продлился всего три месяца. А вот со вторым — писателем-сатириком Михаилом Мишиным — целых 18 лет. В результате этих отношений родилась дочь Екатерина (1994). Но и этот брак распался. Остановиться на пути личностного разрушения актрисе помогла дочь, задавшая однажды прямой вопрос: нужно ли ей, Кате, когда она вырастет, тоже начать выпивать? Татьяна Анатольевна взяла себя в руки и полностью излечилась от недуга. Догилева вернула себе статус успешной актрисы и активно снимается: сейчас в производстве — сериал «Третья жизнь Дарьи Кирилловны» и фильм «Жги!», в которых она занята. Но в личной жизни сегодня у Догилевой штиль: она не замужем.



Татьяна Догилева. Фото: Global Look Press

Татьяна Доронина (12 сентября 1933 года, Ленинград)

Татьяна Васильевна окончила Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ. А училась она с такими глыбами отечественного кино и театра, как Олег Басилашвили, Евгений Евстигнеев и Михаил Козаков. В послужном списке Дорониной — немногим более 20 киноработ, но самые яркие ее роли запомнились навсегда: «Старшая сестра», «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе». Зрители наверняка знаю и ее специфическую манеру говорить — с придыханием, настолько подкупающим, что порой хочется ей подражать.



У красивой женщины и бурная личная жизнь: она пять раз была замужем — и за актером Олегом Басилашвили, и за театроведом и критиком Анатолием Юфитом, и за писателем, телеведущим Эдвардом Радзинским, и за актером Борисом Химичевым, и за сотрудником ЦК ВЛКСМ Робертом Тохненко. Сейчас она свободна, своих детей у нее нет. Но Татьяна Васильевна — крестная четырех детей.



Татьяна Доронина. Фото: Global Look Press

Татьяна Друбич (7 июня 1960 года, Москва)

Кинокарьера Татьяны Люсьеновны началась в 11 лет, когда ее пригласили сняться в картине Инны Туманян «Пятнадцатая весна». А потом состоялась судьбоносная встреча с Сергеем Соловьевым — на съемочной площадке фильма «Сто дней после детства». Далее последовали фильмы П. Арсенова, Р. Балаяна, И. Дыховичного, С. Говорухина. Но главное — картины самого Соловьева: «Спасатель», «Наследница по прямой», «Избранные», «Асса», «Анна Каренина» и другие. По образованию Друбич врач-эндокринолог (именно Сергей Соловьев посоветовал ей выучиться на врача). Долгое время она трудилась по специальности и даже совмещала работу со съемками в кино (всего в ее активе — около 25 ролей). В последние годы нашла себя в благотворительности. Что до личной жизни, то поженились Друбич и Соловьев еще в 1983 году. На следующий год родилась дочь Анна. Распался брак в 1989 году, при этом Сергей Александрович по сей день боготворит Татьяну и даже снял ее в главной роли своей версии «Анны Карениной». У актрисы есть еще одна дочь — Мария. Но по поводу того, кто ее отец, Друбич предпочитает не распространяться.





Татьяна Друбич. Фото: Global Look Press

Татьяна Лаврова (7 июня 1938 года — 16 мая 2007 года, Москва)

В 1959 году Лаврова окончила Школу-студию при МХАТ, и началась ее карьера в кино. Популярной в СССР актрису Татьяну Андриканис (Лаврова — ее псевдоним) сделала роль Лёли в фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года» (1961). Потом были «Вся королевская рать», «Вылет задерживается», «Бегство мистера Мак-Кинли» и «Кризис среднего возраста». Первым мужем актрисы считается актер Евгений Урбанский, хотя официально они не были зарегистрированы, со вторым мужем — актером Олегом Далем — они прожили всего полгода, а от третьего брака (с футболистом Владимиром Михайловым) у Лавровой родился сын Владимир Михайлов (1967). Но у нее была еще одна таинственная страсть — поэт Андрей Вознесенский. Как-то на вечере памяти актрисы близкая подруга Татьяны Евгеньевны рассказала, что известное стихотворение «Ты меня на рассвете разбудишь» из рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» Вознесенский посвятил именно Лавровой. В этом году исполнится 10 лет со дня смерти актрисы.



Татьяна Лаврова. Фото: Global Look Press

Татьяна Лиознова (20 июля 1924 года — 29 сентября 2011 года, Москва)

Татьяна Михайловна — пожалуй, одна из самых сильных женщин-режиссеров отечественного кинематографа. Окончив школу, она поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, но по завершении пробного семестра над ней нависла угроза отчисления: педагоги решили, что жизненного опыта у 19-летней девушки маловато. Татьяне удалось их переубедить, и в 1949 году она окончила режиссерский факультет ВГИКа. Сергей Апполинариевич Герасимов был для Лиозновой как второй отец. Впоследствии он помогал ей в постановках спектаклей и фильмов, а она стала ближайшей помощницей Герасимова. На счету Лиозновой-режиссера — девять картин, в том числе и прошедшие с ошеломляющим успехом «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны» и «Карнавал». Примечательно, что пересматривать свои фильмы Лиознова не любила — разве что по необходимости, чтобы проверить реакцию зрителей. Замужем Татьяна Михайловна никогда не была, но осталась приемная дочка Людмила — дочь друга, летчика Василия Калашенко.





Татьяна Лиознова. Фото: Global Look Press

Татьяна Лютаева (12 марта 1965 года, Одесса)

Первая киноработа Татьяны Борисовны — роль Анастасии Ягужинской в историко-приключенческой мелодраме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» (1987) — сразу принесла ей славу. Помните, это Ягужинской шевалье де Брильи в исполнении Михаила Боярского поет «Ланфрен-ланфра, лан-тати-та». После этой роли актрису стали активно приглашать на съемки. Но вскоре она уехала в Литву вместе со своим первым мужем — режиссером, актером и поэтом-песенником Олегасом Дитковскисом. От этого брака родилась дочь Агния Дитковските (1988). Во втором браке — с режиссером Рокасом Раманаускасом — родился сын Доминик. Третий ее муж — оператор Дмитрий Мишин. В 2004 году с дочкой и сыном Татьяна Лютаева перебралась в Москву. Всего в фильмографии Татьяны Борисовны — 124 картины. В 2017 году выйдут «Гардемарины IV», где Татьяна вновь играет Анастасию Ягужинскую.





Татьяна Лютаева. Фото: Global Look Press

Татьяна Окуневская (3 марта 1914 года, Завидово, — 15 мая 2002 года, Москва)

Актриса дебютировала в роли госпожи Карре Ламадон в фильме режиссера Михаила Ромма «Пышка» и за свою короткую жизнь в кино снялась в 27 фильмах. Последним был сериал «Сезон охоты 2», снятый в 2001 году, когда актрисе было далеко за 80 лет. Вокруг ее имени ходило очень много слухов и легенд. В своих мемуарах актриса писала, что ее поклонниками были нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия, маршал Иосип Броз Тито, министр госбезопасности Виктор Абакумов. Актриса рассказывала о том, что даже Сталин к ней благоволил. Но ее дочь Инга Суходрев (1933-2013) утверждала, что это все неправда и таких поклонников у матери не было. В 1948 году Окуневскую арестовали, если верить ее мемуарам, по статье 58.10 — антисоветская агитация и пропаганда. Актрису приговорили к 10 годам и сослали в Казахскую ССР, в Джезказган, в Стеллаг, а затем в Вятлаг. Но весь срок она не отсидела: после смерти Сталина в 1954 году ее выпустили, Окуневская вернулась в Москву и в профессию. Первым ее мужем был Дмитрий Варламов, в этом браке родилась дочь Инга. Второй раз она была замужем за писателем Борисом Горбатовым. Третий муж — актер Арчил Гомиашвили.





Татьяна Окуневская. Фото: Global Look Press

Татьяна Пельтцер (6 июня 1904 года — 16 июля 1992 года, Москва)

Актерскому мастерству актрису с детства учил папа — актер Иван Пельтцер, и на сцену она вышла уже в 9 лет, а вот в кино снялась впервые только в 39 лет — в фильме «Она защищает Родину». Потому и создается странное ощущение, что актриса не была молодой. Да и вообще, известной Татьяна Ивановна стала уже в 49 лет, когда вышел фильм «Свадьба с приданым». Потом были «Укротительница тигров», «Солдат Иван Бровкин», «Морозко», телеверсии спектаклей «Проснись и пой», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Формула любви» и другие (на ее счету около 116 киноработ). Актриса была замужем один раз — за немецким коммунистом и философом Гансом Тейблером, даже уезжала с ним в Берлин, но вскоре возвратилась в Москву и вернула фамилию Пельтцер, впрочем, с бывшим супругом поддерживала теплые отношения. Был в жизни актрисы, в начале 1990-х, очень тяжелый период, когда она лежала психиатрической лечебнице, из которой ее привозили на спектакли. Татьяна Ивановна была непростым человеком, слыла острословом. За такой нрав Пельтцер сравнивали с Фаиной Раневской.



Татьяна Пельтцер. Фото: Global Look Press

Татьяна Самойлова (4 мая 1934 года, Ленинград, — 4 мая 2014 года, Москва)

Татьяна — достойная дочь своего отца, известного актера Евгения Самойлова. Самой известной стала ее роль Вероники в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли». Актрис исполнила ее сразу по окончании Театрального училища им. Б. Щукина (до этого была лишь лента «Мексиканец»). Примечательно, что в послужном списке Татьяны Евгеньевны — всего 19 фильмов, но зритель ее любит и помнит — благодаря картинам «Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Анна Каренина», «Московская сага». Актриса была замужем за актером Василием Лановым, за писателем Валерием Осиповым, также была в отношениях с журналистом и режиссером Соломоном Шульманом. Ее последний ее брак — с режиссером Эдуардом Машковичем, от которого родился сын Дмитрий (1969).



Татьяна Самойлова. Фото: Global Look Press

Источник: TELE.RU