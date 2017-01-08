Ученые развеяли мифы о никотине

Ученые из Британского Королевского терапевтического колледжа (Royal College of Physicians) установили, что никотин не является основной причиной смертельных заболеваний, связанных с курением. Как показали результаты исследования «Никотин без курения. Сокращение вреда здоровью от потребления табака», никотин вызывает привыкание и в целом небезопасен для здоровья, но при этом его нельзя отнести к тяжелым наркотикам и канцерогенным веществам.

Главным фактором опасного воздействия при курении являются другие вещества, содержащиеся в табачном дыме.

Наиболее эффективной альтернативой традиционному курению, которая помогает не только сократить вред для здоровья, но и постепенно отказаться от потребления никотина, представители Королевского колледжа считают электронные сигареты. Они заявляют, что опасность для здоровья, возникающая при постоянном курении вейпов, не превышает 5 % от вреда, который наносит курение табака, сообщает MedPortal.ru.

Согласно отчету, опубликованному колледжем в 2016 году, чрезмерное потребление никотина способствует развитию гипертонии, учащению сердечных сокращений и оказывает ряд локальных раздражительных воздействий на организм. Однако он не повышает риск возникновения злокачественных опухолей.

В докладе «Никотин без курения…» ученые подчеркивают, что полностью отрицать вред никотина нельзя. Поговорка о том, что капля никотина убивает лошадь, все-таки не беспочвенна. По сравнению с другими алкалоидами, такими, как кокаин, никотин обладает высокой токсичностью. Он достаточно легко всасывается через кожу и при высокой концентрации может вызвать сильную интоксикацию и даже привести к летальному исходу. Тем не менее, доза, считающаяся смертельной для лошади, значительно превышает количество никотина, которое может содержаться в одной фармацевтической капле (примерно 0,05 мл) — 50 мг. Согласно данным британского сайта, посвященного здоровью животных, летальная доза никотина, от которой погибло 50% испытуемых лошадей, составляет 100-300 мг (2-6 капель).

По заявлению британских ученых, ни одно из смертельных заболеваний, обусловленных курением, не вызвано в первую очередь потреблением никотина. Главная причина рака легких — прямое воздействие канцерогенов, которые содержатся в табачном дыме. Другое смертельное заболевание, связанное с курением, — хроническая обструктивная болезнь легких — может стать следствием раздражительного и провоспалительного эффекта дыма. Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то они поражают организм человека из-за воздействия дыма на сосудистую коагуляцию и стенки сосудов.

По словам доктора медицинских наук, президента Противоракового общества России Давида Заридзе, никотин действительно не является канцерогеном. «Курение считается причиной 15 форм злокачественных опухолей. Главную роль в их развитии играют канцерогенные вещества, которые содержатся в смоле — в основном те, которые образуются в результате горения табака. Это полициклические ароматические углеводороды (бензпирен и другие) и табак-специфичный нитрозамин. Тем не менее, никотин вызывает привыкание, и поэтому многим курильщикам так сложно отказаться от этой вредной привычки. У него есть ряд побочных эффектов: он влияет на функцию сердечнососудистой системы, в частности, на сердечный ритм, от него учащается пульс, сужаются сосуды».

Одна из главных задач ученых, занимающихся вопросами табакозависимости, - провести четкую грань между курением и потреблением никотина. «Пришло время развеять страшные мифы о никотине», — подчеркивает Анна Макклейн, профессор Института психиатрии, психологии и неврологии в Королевском колледже Лондона. Как сообщает информационный портал «Общественное здоровье», по результатам опроса, проведенного другим британским исследовательским институтом, Королевским обществом по вопросам общественного здравоохранения (RSPH), 9 из 10 человек уверены в том, что никотин очень вреден для здоровья. Тем не менее никотин опасен не более чем кофеин, который содержится в одной чашке кофе. Намного больший ущерб здоровью наносит курение табака, который при сгорании выделяет смолы, токсины, мышьяк и другие вредные вещества.

Кроме того, исследования показали, что никотин, как и кофеин, может иметь даже положительный эффект. Например, он может использоваться в качестве стимулятора, который повышает частоту сердечных сокращений и скорость обработки сенсорной информации, а также снижает общую напряженность организма.

Идея о том, что никотин, содержащийся в сигаретах и ассоциирующийся с удовольствием, по большому счету практически безвреден, занимала ученых еще в 70-е годы. По словам британского психиатра Майка Рассела, «люди курят ради никотина, а умирают из-за смол».

Однако, по словам Юрия Удалова, врача-терапевта высшей категории, заведующего терапевтическим отделением ГКБ №40, «чтобы окончательно доказать, что никотин не вызывает смертельных заболеваний, ученые должны провести многоцентровое исследование, т.е. этим вопросом должно заниматься не одно учреждение и не одна страна, а ученые по всему миру».

Потребление никотина без вредных и потенциально вредных компонентов, содержащихся в табачном дыме, может значительно сократить вред, наносимый здоровью. Так, распространение жевательного табака, известного как снюс, в Швеции и других скандинавских странах доказало востребованность и положительный эффект подобной альтернативы для здоровья населения. За 10 лет (с 1995 года) потребления жевательного табака число курящих людей в Швеции снизилось на 3,7% .

Еще одной альтернативой традиционному курению для общественного здоровья является никотинозаместительная терапия (НЗТ) — использование жевательных резинок и пластырей, которые доставляют никотин в организм человека без участия табака. На данный момент НЗТ считается самым безопасным и изученным методом терапии никотиновой зависимости. Однако многие курильщики, попробовавшие перейти на НЗТ, возвращаются обратно к сигаретам. По мнению ученых, это обусловлено тем, что при использовании НЗТ скорость поступления никотина в организм человека значительно ниже, чем при курении.

Более эффективной альтернативой курению табака британские ученые считают электронные сигареты. Их первый прототип был разработан в 2003 году китайским фармацевтом Хон Ликом: он запатентовал устройство, которое внешне напоминало сигарету, но вместо горения табака производило пар на основе смеси жидкого никотина, воды, пропиленгликоля и ароматизаторов. Целью изобретения было симулировать внешний вид и ощущения от курения сигареты, изменив метод «доставки» никотина в организм. Потребление никотина в виде пара позволило избежать отравления токсичными веществами — продуктами горения табака, которые обычно вдыхаются вместе с дымом тлеющей сигареты.

По мнению Давида Заридзе, на данный момент опыта использования электронных сигарет не достаточно для того, чтобы полностью оценить, какой долгосрочный эффект они оказывают на здоровье человека, для этого нужно больше времени и исследований. «Электронные сигареты доставляют в организм определенную дозу никотина, т.е. представляют собой инструмент для никотинзаместительной терапии. Однако очевидно, что они способствуют отказу от курения, что, в свою очередь, приводит к снижению риска развития заболеваний, связанных с курением сигарет. Как известно, существуют фармацевтические никотинсодержащие препараты, которые также способствуют отказу от курения. Но у электронных сигарет, на мой взгляд, есть небольшое «преимущество», с точки зрения поведенческой (не фармакологической) привычки курильщика. Электронные сигареты имитируют процесс курения сигарет, поэтому, насколько я знаю, они получили большее «признание» у курильщиков, чем фармацевтические препараты», — добавил президент Противоракового общества России.

Представители Королевского терапевтического колледжа подчеркивают, что не следует полностью отрицать возможность причинения вреда здоровью от долгосрочного использования электронных сигарет. Однако это связано не с потреблением никотина, а с вдыханием других компонентов, входящих в состав жидкостей. Тем не менее вред от этих веществ может быть минимизирован при правильном использовании вейпов — если не допускать перегрева жидкости. По результатам исследований, проведенных учеными из института здравоохранения Сан Диего, высокая температура нагрева при курении может стать причиной опасного химического воздействия на организм человека. Те же последствия могут быть после использования «просроченных» сигарет с остатками жидкостей. Во всех остальных случаях опасность для здоровья, возникающая при постоянном курении вейпов, не превышает 5 % от вреда, который наносит курение табака.

Королевский терапевтический колледж (Royal College of Physicians) — британский исследовательский институт, занимающийся вопросами совершенствования медицинских практик. Он был основан в 1518 году и известен тем, что разработал первый в мире международный стандарт классификации заболеваний. Сегодня деятельность RCP направлена на снижение заболеваемости и улучшение ухода за пациентами. Одним из важнейших направлений работы Колледжа является разработка концепции снижения вреда от потребления табака. Первый доклад о вреде курения был опубликован исследователями в 1962 году. В нем ученые впервые высказали предположение о том, что курение напрямую связано с возникновением раковых опухолей.