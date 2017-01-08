Топ-10 продуктов для хорошего пищеварения

Британский диетолог Кассандра Бэрнс составила список из 10 продуктов и блюд, употребление которых поможет в борьбе с метеоризмом и нарушениями пищеварения, а также поспособствует снижению веса. В него вошли продукты от яблочного уксуса до корейского блюда кимчхи? которые желательно ввести в свой рацион.
Кимчхи
Квашеная капуста - это привычное многим блюдо, в котором в процессе приготовления капуста подвергается ферментации. В ней содержатся полезные для микрофлоры кишечника молочнокислые бактерии, что делает ее естественным пробиотиком.
В отличие от простой квашеной капусты в кимчхи присутствуют и другие ферментированные овощи, а также специи, в том числе имбирь и красный перец.
Кимчхи - низкокалорийная пища и содержит большое количество клетчатки, способствует рассасыванию жировых отложений и за счет остроты является неплохим противопростудным средством.
Чеснок
Чеснок является сильным противовоспалительным и противогрибковым средством. Он не дает разгуляться никаким "плохим" бактериям в кишечнике и хорошо справляется с кандидозом.
Артишок
В свою очередь артишок является уже естественным пребиотиком, то есть не борется с "плохими" бактериями, а помогает "хорошим" бактериям в кишечнике.
Артишок - это один из лучших источников инулина, растворимого кишечного волокна.
Имбирь
Имбирь стимулирует выделение желудочного сока и улучшает проходимость кишечника. Он также предотвращает тошноту.
Корень имбиря можно добавлять в тушеное мясо или рыбу, жареные блюда, супы, сок из овощей, в салаты (натереть на тёрке). Можно заваривать натертый имбирь и как чай, это тоже хорошо тонизирует пищеварительную систему.
Мисо
Японский суп мисо, как и квашеная капуста и кимчхи, готовится без пастеризации и содержит живые "хорошие" бактерии и энзимы, которые благотворно влияют на пищеварение.
Овсяные хлопья
Для здорового кишечника и хорошей кишечной перистальтики нам нужна клетчатка, однако пшеничные отруби могут быть тяжелы для переваривания и вызывать проблемы у некоторых людей.
А вот источником мягкой клетчатки служат как раз овсяные хлопья. Кроме того, овсяные хлопья снижают уровень холестерина и положительно влияют на уровень сахара в крови.
Яблочный уксус
Яблочный уксус поможет справиться с такими синдромами несварения, как метеоризм и тошнота.
Несмотря на общепринятое мнение, чаще у людей встречается недостаток кислоты в желудке, чем переизбыток, говорит доктор Бэрнс, а недостаток желудочной кислоты приводит к несварению, симптомами которого являются отрыжка, тошнота и даже изжога.
Если перед едой выпить столовую ложку яблочного уксуса, разбавленную небольшим количеством воды, это поможет поддержать нужный уровень кислотности в желудке. Но если у вас повышенный уровень кислотности, то делать этого не стоит.
Руккола и хрен
Горький вкус рукколы и хрена вызывает повышенное выделение желудочного сока и желчи из печени. Желчь же способствует растворению жиров и перевариванию пищи, а также усвоению в кишечнике содержащихся в животных жирах витаминов А и Е. Также желчь помогает избавиться от содержащихся в жирах токсинов и побочных веществ.
Костный бульон
Обычно костный бульон варится при слабом кипении из костей с остатками мяса на них в течение 8-12 часов. В результате получается очень питательныq бульон, богатый минералами (кальций, магний, калий, фософор), желатином и аминокислотами (глицин, глутамин и др.).
Костный бульон улучшает пишеварение и восстанавливает кишечник, очищает организм от токсинов, необходим для здоровых суставов и костей, кожи, волос и ногтей.
Тыквенные семечки
Тыквенные семечки являются прекрасным источником цинка, который необходим для поддержания кишечника в хорошем состоянии. Кроме того, сырые тыквенные семечки часто используются для борьбы с кишечными паразитами. Наибольшую пользу кишечнику приносят пророщенные тыквенные семечки.
Источник: The Daily Mail
новость
новость
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-