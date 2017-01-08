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25. 01. 2017

Топ-10 продуктов для хорошего пищеварения

Источник фото: Daily Mail

Британский диетолог Кассандра Бэрнс составила список из 10 продуктов и блюд, употребление которых поможет в борьбе с метеоризмом и нарушениями пищеварения, а также поспособствует снижению веса. В него вошли продукты от яблочного уксуса до корейского блюда кимчхи? которые желательно ввести в свой рацион.

Кимчхи

Квашеная капуста - это привычное многим блюдо, в котором в процессе приготовления капуста подвергается ферментации. В ней содержатся полезные для микрофлоры кишечника молочнокислые бактерии, что делает ее естественным пробиотиком.

В отличие от простой квашеной капусты в кимчхи присутствуют и другие ферментированные овощи, а также специи, в том числе имбирь и красный перец.

Кимчхи - низкокалорийная пища и содержит большое количество клетчатки, способствует рассасыванию жировых отложений и за счет остроты является неплохим противопростудным средством.

Чеснок

Чеснок является сильным противовоспалительным и противогрибковым средством. Он не дает разгуляться никаким "плохим" бактериям в кишечнике и хорошо справляется с кандидозом.

Артишок

В свою очередь артишок является уже естественным пребиотиком, то есть не борется с "плохими" бактериями, а помогает "хорошим" бактериям в кишечнике.

Артишок - это один из лучших источников инулина, растворимого кишечного волокна.

Имбирь

Имбирь стимулирует выделение желудочного сока и улучшает проходимость кишечника. Он также предотвращает тошноту.

Корень имбиря можно добавлять в тушеное мясо или рыбу, жареные блюда, супы, сок из овощей, в салаты (натереть на тёрке). Можно заваривать натертый имбирь и как чай, это тоже хорошо тонизирует пищеварительную систему.

Мисо

Японский суп мисо, как и квашеная капуста и кимчхи, готовится без пастеризации и содержит живые "хорошие" бактерии и энзимы, которые благотворно влияют на пищеварение.

Овсяные хлопья

Для здорового кишечника и хорошей кишечной перистальтики нам нужна клетчатка, однако пшеничные отруби могут быть тяжелы для переваривания и вызывать проблемы у некоторых людей.

А вот источником мягкой клетчатки служат как раз овсяные хлопья. Кроме того, овсяные хлопья снижают уровень холестерина и положительно влияют на уровень сахара в крови.

Яблочный уксус

Яблочный уксус поможет справиться с такими синдромами несварения, как метеоризм и тошнота.

Несмотря на общепринятое мнение, чаще у людей встречается недостаток кислоты в желудке, чем переизбыток, говорит доктор Бэрнс, а недостаток желудочной кислоты приводит к несварению, симптомами которого являются отрыжка, тошнота и даже изжога.

Если перед едой выпить столовую ложку яблочного уксуса, разбавленную небольшим количеством воды, это поможет поддержать нужный уровень кислотности в желудке. Но если у вас повышенный уровень кислотности, то делать этого не стоит.

Руккола и хрен

Горький вкус рукколы и хрена вызывает повышенное выделение желудочного сока и желчи из печени. Желчь же способствует растворению жиров и перевариванию пищи, а также усвоению в кишечнике содержащихся в животных жирах витаминов А и Е. Также желчь помогает избавиться от содержащихся в жирах токсинов и побочных веществ.

Костный бульон

Обычно костный бульон варится при слабом кипении из костей с остатками мяса на них в течение 8-12 часов. В результате получается очень питательныq бульон, богатый минералами (кальций, магний, калий, фософор), желатином и аминокислотами (глицин, глутамин и др.).

Костный бульон улучшает пишеварение и восстанавливает кишечник, очищает организм от токсинов, необходим для здоровых суставов и костей, кожи, волос и ногтей.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки являются прекрасным источником цинка, который необходим для поддержания кишечника в хорошем состоянии. Кроме того, сырые тыквенные семечки часто используются для борьбы с кишечными паразитами. Наибольшую пользу кишечнику приносят пророщенные тыквенные семечки.

Источник: The Daily Mail

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