В Минске появился первый в стране мужской торговый центр

В Минске в тестовом режиме заработал первый в стране мужской торговый центр «Спортхит», который специализируется на продаже товаров для охоты, рыбалки, спорта и туризма. Расположен он рядом со станцией метро «Петровщина» и по соседству с ТРЦ «Титан», рассказали Телеграфу в компании-застройщике «Сигмаполюс».
«Спортхит» открывает стране новый сегмент специализированных объектов для мужчин. Торговых операторов отбирают под стать концепции: помещения занимают ритейлеры, которые продают товары для спорта и активного отдыха. В одном месте планируют собрать всё, что только необходимо мужской аудитории, – от хоккейной клюшки и спиннинга до снаряжения для дайвинга и велосипеда. Посетителям также обещают большой выбор спортивной одежды, здорового питания и техники. Высокая концентрация тематических магазинов позволяет предоставить покупателям больший выбор и наилучшие цены.
Первые арендаторы уже обустроили магазины и начали принимать посетителей. Торжественное открытие «Спортхита» состоится текущим летом. К тому времени, как ожидается, объект будет заполнен на 100%, причем всего в нем будет открыто 60 магазинов. «Сейчас мы ведем переговоры с крупные и небольшими ритейлерами, которые планирует развиваться на белорусском рынке», – отметили представители застройщика.
Торговый центр рассчитывает привлечь приверженцев активного образа жизни. В России и странах Западной Европы такие объекты пользуются большой популярностью среди арендаторов и посетителей. «Минск переполнен торговыми центрами со стандартной концепцией. Чтобы привлечь арендаторов, нужно искать новые ниши и развивать перспективные сегменты. Торговые центры спортивной тематики можно найти во многих столицах мира. Теперь такой есть и в Минске», – отметили в компании «Сигмаполюс».
«Спортхит» площадью 5 тыс. кв.м занимает два этажа, а под магазины выделены помещения от 15 до 1 тыс. кв.м. Торговых операторов привлекают по ставкам ниже рыночных – от 10 до 13 евро за «квадрат» в зависимости от этажа. Застройщик объекта рассчитывает на эффект синергии: трафик, который уже генерирует ТРЦ «Титан» (а это 20-30 тыс. человек в сутки), постараются направить и в «Спортхит».
В то же время за количеством посетителей гнаться не будут. «Преимущество объекта – в ориентации на четкую целевую аудиторию. Случайных людей будет немного: большая часть покупателей будет посещать торговый центр целенаправленно. В «Спортхит» будут приезжать из разных частей города», – пояснили представители застройщика.
Что интересно, магазины в торговом центре расположили так, чтобы по максимуму использовать фактор выгодного соседства. «В результате покупатель, который пришел за воблером, может купить велосипед. Это позволит арендаторам увеличить выручку в несколько раз. Мы провели исследование и выяснили, что большинство операторов страдают от того, что вынуждены держать магазины в объектах с нецелевым покупательским трафиком. То есть люди приходят, но идут в супермаркет или модный бутик. Поэтому необходимость в таком объекте назрела уже давно», – объяснили владельцы комплекса.
новость
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-