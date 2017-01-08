В Минске появился первый в стране мужской торговый центр

В Минске в тестовом режиме заработал первый в стране мужской торговый центр «Спортхит», который специализируется на продаже товаров для охоты, рыбалки, спорта и туризма. Расположен он рядом со станцией метро «Петровщина» и по соседству с ТРЦ «Титан», рассказали Телеграфу в компании-застройщике «Сигмаполюс».

«Спортхит» открывает стране новый сегмент специализированных объектов для мужчин. Торговых операторов отбирают под стать концепции: помещения занимают ритейлеры, которые продают товары для спорта и активного отдыха. В одном месте планируют собрать всё, что только необходимо мужской аудитории, – от хоккейной клюшки и спиннинга до снаряжения для дайвинга и велосипеда. Посетителям также обещают большой выбор спортивной одежды, здорового питания и техники. Высокая концентрация тематических магазинов позволяет предоставить покупателям больший выбор и наилучшие цены.



Первые арендаторы уже обустроили магазины и начали принимать посетителей. Торжественное открытие «Спортхита» состоится текущим летом. К тому времени, как ожидается, объект будет заполнен на 100%, причем всего в нем будет открыто 60 магазинов. «Сейчас мы ведем переговоры с крупные и небольшими ритейлерами, которые планирует развиваться на белорусском рынке», – отметили представители застройщика.



Торговый центр рассчитывает привлечь приверженцев активного образа жизни. В России и странах Западной Европы такие объекты пользуются большой популярностью среди арендаторов и посетителей. «Минск переполнен торговыми центрами со стандартной концепцией. Чтобы привлечь арендаторов, нужно искать новые ниши и развивать перспективные сегменты. Торговые центры спортивной тематики можно найти во многих столицах мира. Теперь такой есть и в Минске», – отметили в компании «Сигмаполюс».



«Спортхит» площадью 5 тыс. кв.м занимает два этажа, а под магазины выделены помещения от 15 до 1 тыс. кв.м. Торговых операторов привлекают по ставкам ниже рыночных – от 10 до 13 евро за «квадрат» в зависимости от этажа. Застройщик объекта рассчитывает на эффект синергии: трафик, который уже генерирует ТРЦ «Титан» (а это 20-30 тыс. человек в сутки), постараются направить и в «Спортхит».

В то же время за количеством посетителей гнаться не будут. «Преимущество объекта – в ориентации на четкую целевую аудиторию. Случайных людей будет немного: большая часть покупателей будет посещать торговый центр целенаправленно. В «Спортхит» будут приезжать из разных частей города», – пояснили представители застройщика.



Что интересно, магазины в торговом центре расположили так, чтобы по максимуму использовать фактор выгодного соседства. «В результате покупатель, который пришел за воблером, может купить велосипед. Это позволит арендаторам увеличить выручку в несколько раз. Мы провели исследование и выяснили, что большинство операторов страдают от того, что вынуждены держать магазины в объектах с нецелевым покупательским трафиком. То есть люди приходят, но идут в супермаркет или модный бутик. Поэтому необходимость в таком объекте назрела уже давно», – объяснили владельцы комплекса.