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26. 01. 2017

Составлен топ-5 самых кассовых "оскароносных" фильмов с учетом инфляции

Издание The Wall Street Journal опубликовало рейтинг самых прибыльных кинолент, получивших «Оскар» в номинации «Лучший фильм». При составлении списка в учет принимались только кассовые сборы в домашнем прокате, а также учитывался фактор инфляции.

Пятую строку топа заняла картина «Афера» (1973), заработавшая 771 миллион долларов.

На четвертой позиции оказался фильм Бен Гур» (1959), собравший в прокате 848 миллионов долларов.

Третье место заняла лента Джеймса Кэмерона «Титаник» с Ди Каприо и Кейт Уинслетт, принесшая создателям 1,17 миллиарда долларов.

Вторая строчка в топе досталась мюзиклу «Звуки музыки» (1965), заработавшему 1,23 миллиарда долларов.

А первое место заняли легендарные «Унесенные ветром» 1939 года с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Картина, снятая по роману Маргаретт Митчел, заработала 1,7 миллиарда долларов.

Как сообщал Телеграф, на днях были анонсированы номинанты на премию «Оскар». 89-я церемония вручения «Оскара» пройдет 26 февраля.

Источник: TELE.RU

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