В Бресте бесплатно покажут уникальный мюзикл с участием детей с аутизмом

В Бресте 4 февраля бесплатно покажут семейный мюзикл «Флейта-чарадзейка», в котором на одной сцене играют профессиональные актеры и дети с аутизмом. Спектакль подготовил Семейный инклюзив-театр «i» при поддержке МБОО «Дети. Аутизм. Родители» и компании velcom, сообщили Телеграфу в пресс-службе компании.
Мюзикл, который стал одним из театральных открытий прошлого года, предложит зрителям поверить в безграничные возможности детей. Спектакль покажут на сцене Брестского областного центра молодежного творчества 4 февраля (начало в 15 часов). Перед публикой выступит обновленная труппа, в которую вошли как профессиональные актеры, так и дети с аутизмом. Спектакль поставлен таким образом, что зритель в зале не может отличить «особенных» ребят от обычных.
В спектакле задействованы известные театральные имена. В частности, сказочника на сцене воплотит бывший актер и постановщик Театра юного зрителя, а сейчас режиссер Семейного инклюзив-театра «i» Игорь Сидорчик. Музыкант и руководитель МБОО «Дети. Аутизм. Родители» Татьяна Яковлева сыграет фею, а под конец мюзикла даже исполнит белорусскую версию неаполитанской песни «'O sole mio».
Пьеса «Флейта-чарадзейка» написана на белорусском языке. Её сюжет рассказывает о приключениях детей, которые, приехав погостить к дяде в деревню, оказались в сказочной вселенной. Им предстоит найти волшебную флейту, чтобы спасти лес и восстановить естественный цикл природы. Реальный и фантастический миры тесно переплетены, а странствия детей приводят к неожиданной, но счастливой развязке.
Спектакль многоплановый: с одной стороны, его отличают быстрое развитие событий, интересные реплики и песни, с другой – он наполнен аллегориями и скрытыми символами. В результате мюзикл интересен и детям, и взрослым. Предполагается, что в Бресте его смогут увидеть сотни зрителей – от деятелей искусства до семей, воспитывающих детей с аутизмом.
Мюзикл «Флейта-чарадзейка» меняет представление людей о проблеме аутизма. «Многие, кто посетил спектакль, оказались удивлены, насколько профессионально и гармонично дети с аутизмом представляют на сцене тех или иных персонажей. Они умеют вживаться в роль, работать в команде и общаться с аудиторией, – подчеркнул начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов. – Благодаря таким проектам они получают шанс раскрыть свой потенциал и почувствовать себя частью общества. Возможно, тем самым они смогут реализовать себя и в других областях наравне с обычными людьми».
Семейный инклюзив-театр «i» был сформирован в начале 2016 года. Его основателями стали МБОО «Дети. Аутизм. Родители» и компания velcom, а подготовкой юных актеров безвозмездно занялась творческая студия Ирины Пушкаревой. После Бреста «Флейту-чарадзейку» смогут увидеть жители Витебска.
Мюзикл «Флейта-чарадзейка» пройдет 4 февраля в 15 часов в Брестском областном центре молодежного творчества. Бесплатные пригласительные можно заранее получить в Брестском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (Брест, ул. Я. Купалы, 20/1).
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