Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 13:48
-7°C
Завтра +2°C
-7°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
26. 01. 2017

В 2016 году госконтроль "заработал" для бюджета 125 млн долларов

Источник фото: Telegraf.by

За 2016 год органами Комитета госконтроля взыскано в бюджет 249,6 млн рублей (около 125 млн долларов), что на 17,5% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщили в КГК по итогам прошедшей 25 января коллегии ведомства, на которой рассмотрены итоги деятельности за прошлый год.

"Сэкономлено (предотвращено необоснованных выплат) государственных средств на сумму 220,9 млн рублей (рост на 40,1% по сравнению с 2015-м). В правоохранительные органы направлено 1937 материалов, по ним возбуждено 615 уголовных дел", - сообщили в комитете.

Департаментом финансовых расследований Комитета выявлено 1372 преступления, в том числе 228 – коррупционной направленности. С использованием информации Департамента финансового мониторинга Комитета контролирующими и правоохранительными органами применено административных штрафов на 101 млн рублей, взыскано в бюджет и обращено в доход государства 40,8 млн рублей, выявлено 551 преступление.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.