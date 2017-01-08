В 2016 году госконтроль "заработал" для бюджета 125 млн долларов

За 2016 год органами Комитета госконтроля взыскано в бюджет 249,6 млн рублей (около 125 млн долларов), что на 17,5% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщили в КГК по итогам прошедшей 25 января коллегии ведомства, на которой рассмотрены итоги деятельности за прошлый год.

"Сэкономлено (предотвращено необоснованных выплат) государственных средств на сумму 220,9 млн рублей (рост на 40,1% по сравнению с 2015-м). В правоохранительные органы направлено 1937 материалов, по ним возбуждено 615 уголовных дел", - сообщили в комитете.

Департаментом финансовых расследований Комитета выявлено 1372 преступления, в том числе 228 – коррупционной направленности. С использованием информации Департамента финансового мониторинга Комитета контролирующими и правоохранительными органами применено административных штрафов на 101 млн рублей, взыскано в бюджет и обращено в доход государства 40,8 млн рублей, выявлено 551 преступление.