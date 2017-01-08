Кошки оказались не глупее собак

Расхожее представление о том, что собаки умнее кошек, было поставлено под сомнение исследователями из Японии. Они выяснили, что кошки выполняют тесты на память не хуже собак.

В исследовании, опубликованном в журнале Behavioural Processes, японские ученые рассказывают о способности кошек запоминать то, что с ними происходит, и при необходимости выуживать из памяти нужную информацию, передает издание Naked Science.

Установить наличие эпизодической памяти у усатых удалось благодаря эксперименту, в котором было задействовано 49 домашних кошек. В рамках него питомцам предлагалось спустя 15 минут вспомнить, корм из какой миски они уже съели, а какая осталась полной. Как оказалось, кошки действительно способны обращаться к эпизодической памяти, чтобы выяснить, что и где находится.

Ученые предполагают, что кошки способны помнить некоторые события на протяжении периода намного более длительного, чем в исследовании, и вызывать приятные воспоминания в памяти. Более того, они показывают результаты не хуже собак в тестах на реакцию на жесты человека, выражение его лица и эмоции.

«Эпизодическая память рассматривается как часть самоаналитической функции сознания, и наше исследование может указывать на ее присутствие у кошек, – говорит психолог Киотского университета Саха Такаги. – Интересно также предположить, что кошки могут наслаждаться воспоминаниями так же, как люди».

По словам автора научного труда, это исследование может иметь и практическое применение. «Чем лучше мы сможем понять кошек, тем лучше будут развиваться отношения кошек с людьми», – считает она.