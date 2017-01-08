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27. 01. 2017

"Лидское пиво" вдохновилось Бельгией и сварило вишневый сорт "ЛIДСКАЕ Kriek"

Лидский пивзавод Автор фото: Евгения Чайкина Источник фото: Telegraf.by

Лидские пивовары вдохновились примером бельгийских коллег и сварили сорт на основе традиционного светлого пива с добавлением натурального сока вишни —«ЛIДСКАЕ Kriek».

«Kriek» — в переводе с западно-фламандского обозначает «вишня». Это фруктовый ламбик, который относится к эксклюзивным сортам бельгийского пива. Впервые это пиво сварили во времена крестовых походов. Один из крестоносцев добавил в состав пива вишню. Вкус и цвет вишневого пива стали неожиданностью для всех, кто его попробовал,  этот рецепт пользуется успехом и сегодня.

Лидские пивовары вдохновились примером бельгийских коллег и сварили сорт на основе традиционного светлого пива с добавлением натурального сока вишни —«ЛIДСКАЕ Kriek».

Новый сорт красного цвета, имеет приятный сладковатый вкус, вишневый запах и легкую горчинку в послевкусии. Пить «Kriek» желательно охладив его до температуры +5–+6°C.

Особый кисловато-сладкий привкус этого пива весьма приятен в летние месяцы. Зимой «Kriek» наливают на бельгийских Рождественских базарах, разогрев его и приправив пряностями.

Содержание алкоголя — 4,6%. Массовая доля сухих веществ — 14%.

Пиво вводится в ассортимент на постоянной основе. Рекомендуемая цена на полках магазинов — 1 рубль 81 копейка с НДС за бутылку в стекле 0,5 литра. Новый сорт начнет появляться на полках торговых точек с 30 января.

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