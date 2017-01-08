velcom запустил «умное» ТВ для абонентов МТС и life:)

Компания velcom предоставила возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи по всей стране. Первый месяц смотреть ТВ можно бесплатно, сообщили в пресс-службе velcom.
Мультимедийный контент voka теперь можно просматривать через сеть любого мобильного оператора Беларуси, а также посредством технологии Wi-Fi. Зрителям телевидения от velcom доступно порядка 60 телеканалов и обширная библиотека кинофильмов. Все телеканалы разделены на тематические блоки – от спорта до кино. Видеоконтент представлен подборками фильмов и сериалов, онлайн-кинотеатром Megogo и большой коллекцией мультфильмов – всего около 10 тыcяч позиций, в том числе киноленты в формате Full HD.
Цифровое телевидение voka поддерживает различные интерактивные функции, такие как пауза, архив телепередач, «перемотка» эфира, а также возможность продолжить просмотр на другом устройстве. Кроме того, абонентам доступна детальная программа телепередач, а все фильмы можно смотреть без рекламы.
Интерактивное телевидение доступно на разных устройствах. На компьютере его можно смотреть через браузер, перейдя на специальный сайт voka.tv, на смартфоне и планшете под управлением iOS , Android или Windows 10 Mobile – с помощью бесплатного приложения voka, а для телевизора потребуется медиаплеер Google Chromecast или Apple TV . В последующем voka можно будет смотреть и на телевизорах, поддерживающих функцию Smart TV.
Чтобы стать пользователем телевидения voka, не нужно посещать центр продаж и обслуживания. Подключить сервис можно в любое время дистанционно – достаточно загрузить приложение или зайти на сайт сервиса, после чего надо указать свой номер мобильного телефона и ФИО. На один номер можно подключить до пяти устройств. Подписку на пакеты видеоконтента также можно оплатить в онлайн-режиме различными способами – через ЕРИП по лицевому счету, используя популярное приложение v-banking, через систему интернет-платежей, в отделениях РУП «Белпочта», в банках, банкоматах и инфокиосках, указав при оплате номер лицевого счета, полученный при регистрации в сервисе voka.
Приложение voka непрерывно совершенствуется. Так, в последнем обновлении приложения для Android пользователям стал доступен еще и обновленный интерфейс, предлагающий удобную навигацию по всему контенту услуги voka.
Зрители, которые не являются абонентами velcom, пока могут пользоваться voka только на устройствах с поддержкой ОС Android, на компьютерах через сайт voka.tv или на телевизорах через медиаплеер Google Chromecast.
«С расширением возможностей voka не имеет значения, через SIM-карту какого оператора происходит подключение, – каждый абонент может смотреть интересующие его каналы, фильмы и сериалы, не оставаясь при этом привязанными к какой-либо сети, – отметил заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании velcom Роберт Дашян. – Это предоставляет зрителю большую свободу выбора и выводит рынок OTT-услуг на более высокий технологический уровень. Потребитель сможет смотреть то телевидение, которое считает наиболее качественным и разнообразным».
voka в сети velcom можно смотреть без тарификации мобильного трафика. Сервис доступен в 3G-сети velcom на территории, на которой проживает 98% населения страны.
Первый месяц можно бесплатно смотреть порядка 60 телеканалов, а первую неделю не нужно платить за пользование библиотекой фильмов в рамках пакета voka видео. В дальнейшем просмотр телеканалов, как и подписка на онлайн-кинотеатр Megogo, обойдутся в 39 копеек в день. Суточный доступ к библиотеке фильмов или телеканалам из пакета «voka детский» стоит 25 копеек. Тарификация за просмотр телевидения voka посуточная, а отключить тот или иной пакет можно в любой день.
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